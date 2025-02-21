Doğu Anadolu Baskı Altında! Naci Görür'den Erzurum Depremi İçin Kritik Uyarı

Erzurum'da bugün meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı geldi. Uzman isim, "Doğu Anadolu’nun sıkışıyor. Son depremleri daha da sıkıştırdı. Benzer depremler beklenebilir" dedi.

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Doğu Anadolu Baskı Altında! Naci Görür'den Erzurum Depremi İçin Kritik Uyarı

Erzurum'da bugün saat 15.27'de merkez üssü Hınıs ilçesi olmak üzere 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6,94 kilometre olarak kaydedildi.

'DOĞU ANADOLU SIKIŞIYOR'

Deprem vatandaşlarda endişe yaratırken, Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı. Sarsıntının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür, "Doğu Anadolu sıkışıyor. Son depremler daha da sıkıştırdı. Benzer depremler beklenebilir" ifadelerini kullandı.

'BENZER DEPREMLER BEKLENEBİLİR'

Uzman isim paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hınıs-Mollakulaç/Erzurum’da 4,3 deprem oldu. MTA haritasında fay yeri belirgin değil fakat Varto-Karaağıl arasında uzanan D-B uzanımlı fay zonunun kuzeyinde, Hınıs’ın hemen güneyinde. Doğu Anadolu’nun sıkışıyor. Son depremleri daha da sıkıştırdı. Benzer depremler beklenebilir."

Erzurum'da Korkutan DepremErzurum'da Korkutan DepremGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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