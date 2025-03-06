Yeni Süreçte Kritik Ziyaret, AKP'li İsimden Şaşırtan Demirtaş Sözleri

Türkiye’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı ‘örgüte silah bıraktır’ çağrısının ardından beklenen gelişme yaşandı. Öcalan DEM Parti’nin İmralı heyetiyle görüşmelerin ardından yaptığı çağrıdan sonra terör örgütünden ateşkes çağrısı geldi.

Bu süreçte MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Edirne’de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı aramasının ardından bir AKP cephesinden de Edirne’ye dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti.

AKP’li Mehmet Metiner, Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ettiğini ve 2 saatlik bir görüşme yaptıklarını duyurdu. Metiner, Demirtaş’la yaptığı görüşmenin ardından şunları aktardı:

Silahların koşulsuz bırakılmasına dair dedikleri çok önemliydi. Demokratikleşmenin şart veya gereklilik olarak anlaşılmaması bahsinde dedikleri çok önemliydi. Kendisinin süreçle beraber bırakılacağı söylentilerinden duyduğu rahatsızlık kayda değerdi. Barışın bu tür kişisel beklentilere veya taleplere indirgenmesinin yanlışlığına dair sözleri ziyadesiyle önemliydi.

Demokratikleşme taleplerinin silah bırakmanın sanki şartıymış veya gerekliliğiymiş gibi algılanmasına yönelik eleştirileri fazlasıyla önemliydi. 'Biz talep etmiyoruz, vaadediyoruz. Kendi devletimizi ve ülkemizi birlikte inşa ederek büyütmeyi vaadediyoruz' sözleri, sürecin üzerine oturduğu yeni paradigmayı anlamak isteyenler için çok çok önemliydi.

'BARIŞI HER ŞEYİN ÜSTÜNDE TUTAN SİYASETÇİ'

Silah yerine siyasette karar kılmanın mecburiyetine yaptığı vurgular çok önemliydi. Özetle iki saat boyunca çok verimli ve yararlı bir görüşme gerçekleştirdik. Karşımda öfkeli birini değil olgunlukla ve akıllılıkla Türkiye Yüzyılı’nı silahlardan arındırarak birlikte inşa etmenin herkese kazandıracağını söyleyen, batışla herkes kazanır diyen ve barışı her şeyin üstünde tutan bir siyasetçi gördüm."

Metiner, Demirtaş'ın bu süreçte aklından ve deneyiminden yararlanılması gereken bir aktör olduğunu söyledi.

DEMİRTAŞ’LA GÖRÜŞTÜM



Bugün Edirne F tipi cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş’la görüştüm.



Saat 13.00’te başlayan görüşmemiz 15.00’te bitti.



2 saat dolu dolu konuştuk.



Süreci etraflıca konuştuk.



Geçmişi, bugünü ve yarını konuştuk.



Demirtaş’ın sürece dair söyledikleri çok… — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) March 6, 2025

Kaynak: Haber Merkezi