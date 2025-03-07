Bakanlık, Vedat Milor İçin Harekete Geçti... Gerekçe: Kent Lokantası

Yemek eleştirmeni ve sosyolog Vedat Milor, ocak ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Üsküdar Kent Lokantasını ziyaret etmiş ve bu deneyimini YouTube hesabından paylaşmıştı. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı "örtülü reklam" iddiasıyla Milor hakkında inceleme başlattı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Vedat Milor'un YouTube kanalında yayınladığı "40 Liraya 4 çeşit yemek: Bu fiyat gerçek mi?" başlıklı videoyu Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'ne aykırılık teşkil ettiğini öne sürerek, mercek altına aldı. Bakanlık, inceleme kapsamında Milor'dan, "Kent Lokantası" ile herhangi bir reklam anlaşması yapıp yapmadığına dair belgeleri, videonun başka medya organlarında yayınlanıp yayınlanmadığını ve gelir durumunu gösteren evrakları talep etti.

İŞTE MİLOR'DAN TALEP EDİLENLER...

Talep yazısında, "Söz konusu tanıtımların başka mecra kuruluşlarında yayımlanıp yayımlanmadığı, yayımlandı ise hangi mecra kuruluşlarında ve hangi tarihlerde yayımlandığının bilinmesina, yazılı basında yayımlanmış olanların asıllarına, sözlü ve görsel basında yayımlananlara ait ses ve görüntü kayıtlarına, bağlı bulunduğunuz Vergi Dairesi’nin adı ile varsa kuruluşunuzun vergi kimlik numarasına, varsa kayıtlı elektronik posta(KEP) adresine, Şahsınıza ait resmi tebligat adres bilgisi ile varsa kuruluşunuzun açık unvanı, kayıtlı olunan meslek odası faaliyet belgesi ile şirket ana sözleşmesinin birer örneğine, gelir durumunuzu gösterir belge (son tarihli yıllık vergi beyanı ile eki gelir tablosu, bilanço vb.) örneğine ihtiyaç duyulmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

KENT LOKANTASI'NI ÖVMEK REKLAM SAYILDI

Ticaret Bakanlığı'na göre, Milor'un videosunda Kent Lokantası'na dair olumlu ifadeler ve lokanta hakkında detaylı bilgiler yer alması, bunun bir "örtülü reklam" niteliğini taşıyabileceği şeklinde değerlendirildi. Bakanlık soruşturmasına gerekçe olarak, bir sosyal medya içeriğinin ticari reklam sayılabilmesi için içeriği yayınlayan kişinin maddi veya ayni bir fayda sağlamış olması şartını gerekçe gösterdi.

MİLOR’A İDARİ YAPTIRIM UYGULANABİLİR

Ticaret Bakanlığı, inceleme sonunda Milor'un videosunun "örtülü reklam" sayılıp sayılmayacağına karar verecek. Eğer video "ticari reklam" olarak nitelendirilirse, Milor'a idari yaptırım uygulanması söz konusu olabilecek.

İLK TEPKİ İMAMOĞLU'NDAN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Vedat Milor'e başlatılan soruşturmaya ilk tepki geldi. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kent Lokantasına giden bazı yazarlar hakkında soruşturma açıldığını öğrendim. Önce dalga geçtiler, sonra küçümsediler, şimdi de gidenlerle uğraşıyorlar. Yazık. Bu lokantalar yoksulun, dar gelirlinin, emeklinin saraylarıdır. Daha çok açılacak."

ÖZGÜR ÖZEL: ALLAH ISLAH ETSİN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Milor'a açılan soruşturmaya şu sözlerle tepki gösterdi:

"Allah Allah... Allah ıslah etsin. Ne diyeyim? Allah ıslah etsin. Kent Lokantası'nda reklama ihtiyaç yok. Kuyruk var, kuyruk! Kent Lokantaları'nın önünde kuyruk var. Yetişmiyoruz, yetişemiyoruz ve şunu söylüyoruz arkadaşlarımıza,

Bakın, lütfen şöyle bir şey yapın: Ya bu sosyal yardım kartlarından ya sosyal durumlarını belli edecek TC'ler üzerinden Kent Lokantası'ndan gerçekten yararlanması gerekenler yararlansın. Çünkü Kent Lokantası mesela, bir ara şey diyorlardı, 'Esnafa zararı olur mu?' İlk açarken biraz esnaflar tedirgin oluyor. Sonra diyorlar ki 'Aksine hareket geldi, şu oldu bu oldu.'

Ama esas şu: Esnafta, bir lokantada bir çorba içiyorsunuz. Onun yarı fiyatına dört kap yemek var burada. Evet. O parayla zaten o insanların gidip bir yarım çorba içmesi mümkün değil.

Kent Lokantası'nın reklama ihtiyacı yok işte bakın, hani üstüne denk geldi. Kuyruk var önünde. Şimdi, bütün Türkiye'de açılıyor, açılmaya da devam edecek. Ekrem Başkan bunu markalaştırdı, aynı isimle bütün Türkiye'de açıyoruz."

VEDAT MİLOR NE DEMİŞTİ?

Vedat Milor, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretin ardından dile getirilen benzer iddialarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kent Lokantası ziyaretinin tamamen kendi inisiyatifiyle gerçekleştiğini ve herhangi bir kuruluştan ödeme almadığını vurgulamış, "Hem bir yemek eleştirmeni hem de bir sosyolog olarak bu hizmeti gastronomik ve sosyolojik açıdan değerlendirmek istedim. Hiçbir kurumdan ödeme almadım. Bundan sonra bu tür asılsız iftiralar karşısında hukuki yollara başvuracağım" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi