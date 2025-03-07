4 Yaşındaki Kayıp Hira'dan Sevindiren Haber

Bartın'da kaybolan 4 yaşındaki Hira Taşçı, jandarma ekipleri tarafından evinin 2 kilometre uzağında bir ağaç dibinde otururken bulundu. Hira, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

4 Yaşındaki Kayıp Hira'dan Sevindiren Haber

Bartın'ın Ulus ilçesi Güneyören köyünde babaannesi ile birlikte yaşayan Hira Taşçı, dün 16.30 sıralarında sokağa çıktıktan sonra kayboldu. Babaannesinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri, sevk edildi. Ekipler tarafından küçük kızın bulunması için bölgede arama çalışması başlatıldı.

Hira Taşçı, 2 saat sonra ekipler tarafından evinden 2 kilometre uzaklıkta ormanda ağaç dibinde otururken bulundu. Sağlık durumu iyi olan Hira Taşçı, tedbir amaçlı Ulus Devlet Hastanesine getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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