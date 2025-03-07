Otomobilden Cephanelik Çıktı: Araçtaki Dört Çocuk Gözaltında

Olay saat 22.00 sıralarında Atakent Mahallesi 17. Sokak'ta yaşandı. Mahallede asayişi sağlayan devriye polis ekipleri, park halindeki bir araçta 4 kişinin beklediğini görerek durumu şüpheli buldu.

ÇOK SAYIDA SİLAH BULUNDU

Şüphelileri araçtan indirerek araçta arama gerçekleştiren ekipler, çok sayıda silahla buldu. Bunun üzerine bölgeye Asayiş, Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinden ekipler yönlendirildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği aramada, aracın içerisinde 3 tabanca, 3 el bombası ve 1 uzun namlulu silah tespit edildi.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenilen 4 şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA