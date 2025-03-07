Otomobilden Cephanelik Çıktı: Araçtaki Dört Çocuk Gözaltında

Küçükçekmece’de devriye görevindeki polis ekipleri park halindeki bir araçtan şüphelenmesi sonrası araçta arama işlemi gerçekleştirdi. Araç içerisinde 18 yaşından küçük 4 çocuğun olduğu belirlenirken, araçta 3 tabanca, 3 el bombası ve 1 adet uzun namlulu silah bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.

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Olay saat 22.00 sıralarında Atakent Mahallesi 17. Sokak'ta yaşandı. Mahallede asayişi sağlayan devriye polis ekipleri, park halindeki bir araçta 4 kişinin beklediğini görerek durumu şüpheli buldu.

Otomobilden Cephanelik Çıktı: Araçtaki Dört Çocuk Gözaltında - Resim : 1

ÇOK SAYIDA SİLAH BULUNDU

Şüphelileri araçtan indirerek araçta arama gerçekleştiren ekipler, çok sayıda silahla buldu. Bunun üzerine bölgeye Asayiş, Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinden ekipler yönlendirildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği aramada, aracın içerisinde 3 tabanca, 3 el bombası ve 1 uzun namlulu silah tespit edildi.

Otomobilden Cephanelik Çıktı: Araçtaki Dört Çocuk Gözaltında - Resim : 2

18 YAŞINDAN KÜÇÜK 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenilen 4 şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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