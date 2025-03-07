Otomobilden Cephanelik Çıktı: Araçtaki Dört Çocuk Gözaltında
Küçükçekmece’de devriye görevindeki polis ekipleri park halindeki bir araçtan şüphelenmesi sonrası araçta arama işlemi gerçekleştirdi. Araç içerisinde 18 yaşından küçük 4 çocuğun olduğu belirlenirken, araçta 3 tabanca, 3 el bombası ve 1 adet uzun namlulu silah bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.
Olay saat 22.00 sıralarında Atakent Mahallesi 17. Sokak'ta yaşandı. Mahallede asayişi sağlayan devriye polis ekipleri, park halindeki bir araçta 4 kişinin beklediğini görerek durumu şüpheli buldu.
ÇOK SAYIDA SİLAH BULUNDU
Şüphelileri araçtan indirerek araçta arama gerçekleştiren ekipler, çok sayıda silahla buldu. Bunun üzerine bölgeye Asayiş, Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinden ekipler yönlendirildi.
Ekiplerin gerçekleştirdiği aramada, aracın içerisinde 3 tabanca, 3 el bombası ve 1 uzun namlulu silah tespit edildi.
18 YAŞINDAN KÜÇÜK 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenilen 4 şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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