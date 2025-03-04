Alanya’da Kaçak Silah Operasyonu: Çok Sayıda Şüpheliye İşlem Yapıldı

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Takip Timi ve İstihbarat birimleri, yürütülen ortak çalışma kapsamında Güzelbağ, Bayır, Gözübüyük, Karamanlar, Güney, Yenice, Burçaklar ve Gümüşgöze mahallelerinde 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Baskınlarda yapılan aramalarda 10 tabanca, 32 av tüfeği, 10 tabanca şarjörü,135 adet tabanca fişeği, 12 adet 7,62 mm tabanca fişeği ve 374 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem uygulanırken, 32 şüpheliye idari işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA