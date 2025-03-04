Kocaeli’de Çatıdan Düşen Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Olay, Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 40 yaşındaki A.B., dengesini kaybederek çatıdan zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, olayın nasıl meydana geldiğine dair inceleme başlattı.

Kaynak: İHA