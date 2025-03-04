Geyve’de Ulaşımı Güçlendirecek Menfez Yenileme Çalışması Başladı

Şehir genelinde yol güvenliğini artırmak ve ulaşımı iyileştirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Geyve Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde önemli bir altyapı çalışmasına imza atıyor. Zamanla yıpranan ve trafik yükünü taşıyamaz hale gelen menfez, yerini modern ve dayanıklı bir yapıya bırakıyor. Büyükşehir ekipleri, 15 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde yeni bir menfez inşa etmek için kazı ve dolgu işlemlerini hızla sürdürüyor. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen bu proje ile bölgedeki sürücüler daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânına kavuşacak.

Kaynak: İHA