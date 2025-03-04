Manisa'da İki Servis Minibüsü Çarpıştı, 19 Yaralı

Manisa’da fabrikaya işçi taşıyan iki servis minibüsünün çarpıştı. Kazada, 19 kişi yaralanırken o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Manisa'da İki Servis Minibüsü Çarpıştı, 19 Yaralı

Kaza, 08.30 sıralarında Yunusemre ilçesindeki organize sanayi bölgesinde meydana geldi. Mevlüt Çapar yönetimindeki 45 J 5875 plakalı minibüs, Hüsnü Özsüpürgeci'nin kullandığı 45 J 1143 plakalı minibüsle kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Manisa'da İki Servis Minibüsü Çarpıştı, 19 Yaralı - Resim : 1

Kazada, 2 şoför ve 17 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. 19 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Manisa'da İki Servis Minibüsü Çarpıştı, 19 Yaralı - Resim : 2

Kaza, bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüslerin çarpışması ve araçların savrulduğu anlar görülüyor.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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