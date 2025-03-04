Beylikova’da Lise Öğrencileri Buluştu

Eskişehir Beylikova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü iş birliğiyle "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi çerçevesinde özel bir Ramazan etkinliği düzenlendi. Bu etkinlik kapsamında, Fen Lisesi ve İmam Hatip Lisesi öğrencileri teravih namazında buluşarak, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi. Ramazan ayının manevi değerlerini genç nesillere aktarmayı amaçlayan etkinlikte, öğrenciler bir araya gelerek ibadetlerini yerine getirdi ve bu özel ayın huzurunu birlikte yaşama fırsatı buldu.

Kaynak: İHA