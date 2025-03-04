Batman’da Özel Eğitim Okulunun Duvarları Sanatla Buluştu

Batman’ın Kozluk ilçesinde, Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli ile gönüllü gençler, 100. Yıl Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun duvarlarını sanatsal dokunuşlarla renklendirdi.

Batman’da Özel Eğitim Okulunun Duvarları Sanatla Buluştu

Eğitim ortamlarını daha sıcak ve keyifli hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen bu anlamlı çalışmada, gençler ve eğitmenler el ele vererek okul duvarlarını sanatla süsledi. Yapılan sanatsal çalışmalar, özel gereksinimli öğrenciler için hem motive edici bir ortam oluşturdu hem de öğrenme süreçlerini daha eğlenceli hale getirdi. Sanatı eğitimle buluşturan bu proje sayesinde, öğrencilerin okula olan ilgisini artırmak ve onların daha verimli bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamak hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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