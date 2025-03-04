Uzmanı Açıkladı: Birçok Hastalığa Sebep Oluyor!

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alihan Oral, obezitenin birçok ciddi hastalık sorununa zemin hazırladığını belirterek beslenme konusunda vatandaşları uyardı.

Oral, obezitenin dünya ve Türkiye'de giderek arttığını ve bu durumun diyabet, hipertansiyon başta olmak üzere birçok ciddi sağlık sorununu tetiklediğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Dahiliye Uzmanları Derneği (DAHUDER) Obezite Çalışma Grubu Başkanı da olan Doç. Dr. Oral, dernek tarafından Dünya Obezite Günü kapsamında yapılan çok merkezli obezite çalışmasının sonuçlarını yorumladı.

Buna göre Oral, obeziteyle ilişkili hastalıkların artışına dikkati çekerek, "Kilo almazsanız veya kilo verip sağlıklı bir yaşam tarzına adım atarsanız, hastalıkları hayatınızdan uzak tutma şansınız var. Kilo verin, sıhhat bulun." tavsiyesinde bulundu.

Obezite oranının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artığını vurgulayan Oral, 2022 Dünya Sağlık Obezite Avrupa Raporu'na göre, Türkiye'nin fazla kilolu olma oranında yüzde 66,8 ve obezite oranında yüzde 32,1 ile Avrupa'da 1'inci sırada yer aldığı bilgisini verdi.

Oral, Dünya Sağlık Örgütü Obezite 2024 raporuna göre ise yetişkinlerde fazla kilolu ve obez sayısının 2035'te 60 milyon kişi olmasının beklendiğini aktardı.

- "Bazı kanser türleri obez kişilerde daha sık görülmektedir"

Obezitenin sadece fazla kilolu olmak anlamına gelmediğine ve birçok hastalığa davetiye çıkardığına işaret eden Oral, "Bunların başında diyabet, hiperlipidemi, hipertasniyon, karaciğer yağlanması, kalpa damar, eklem hastalıkları, astım ve uyku apnesi sorunları yer almaktadır. Ayrıca bazı kanser türleri de obez kişilerde daha sık görülmektedir." ifadelerini kullandı.

DAHUDER Obezite Çalışma Grubunun planlandığı çalışmaya da değinen Oral şunları kaydetti:

"Türkiye'de dahiliye veya obezite merkezlerine başvuran hastalar üzerinden obezite ile ilgili hastalıkların oranlarını ortaya koymak için koordinatörü olduğum bir çalışma planladık. Çalışmamızın sonuçlarına bakıldığında, toplamda 20 il ve 28 merkezden 10 bin 121 obez hasta çalışmaya dahil edildi. Ortalama yaşları 45, kiloları 100, boy kilo oranları 37 civarındaydı. Yüzde 73'ü kadın olan hastalarda kronik hastalıkların görülme sıklığına bakıldığında diyabet yüzde 35, hiperlipidemi yüzde 79, hipertansiyon yüzde 54, karaciğer yağlanması yüzde 75 ve kalp damar hastalığı yüzde 11 civarında saptandı. Bu çalışmamız obezitenin birçok hastalığa davetiye çıkardığını bir kez daha göstermiş oldu."

Oral, çalışmanın, literatüre önemli bir katkı da sağlayacağını belirterek, "Bu çalışma, halk sağlığını koruma adına önemli çıkarımlar sunarak, kilo verildiğinde obeziteyle ilişkili hastalıkların görülme sıklığını azaltacağını ve sağlık ekonomisine katkı sağlayacağını umuyoruz. Çalışmamız şu an makale haline getirilmiş olup, uluslararası bir dergide yayınlanmak üzere gönderilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA