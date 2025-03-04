Kaçırılmayacak Fırsat Duyuruldu! Oraya Yerleşenlere Tam 3 Milyon 222 Bin Lira Hibe Desteği Verilecek

Boş Mülk Yeniden Geliştirme Hibe Programı kapsamında, adalarda boş veya metruk halde bulunan evleri yenilemek isteyenlere 84 bin avroya kadar (yaklaşık 3 milyon 222 Bin lira) destek sağlanacak. Bu proje, İrlanda'nın kıyı açıklarında bulunan ve nüfus yoğunluğu düşük olan adaları yeniden canlandırmayı hedefliyor. Aynı zamanda konut ve altyapıyı güçlendirmek, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlere erişimi artırmak amaçlanıyor.

Hibe desteğinden yararlanabilmek için satın alınacak mülkün en geç 2007 yılında inşa edilmiş olması ve en az iki yıldır boş durumda bulunması gerekiyor. Program, toplam 23 yerleşim adasını kapsıyor. 2016 verilerine göre bu adalarda yalnızca 2.734 kişi yaşıyor.