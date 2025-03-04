Kaçırılmayacak Fırsat Duyuruldu! Oraya Yerleşenlere Tam 3 Milyon 222 Bin Lira Hibe Desteği Verilecek
İrlanda hükümeti, nüfusun azaldığı adaları canlandırmak ve konut stokunu iyileştirmek amacıyla yeni bir teşvik programı başlattı.
Boş Mülk Yeniden Geliştirme Hibe Programı kapsamında, adalarda boş veya metruk halde bulunan evleri yenilemek isteyenlere 84 bin avroya kadar (yaklaşık 3 milyon 222 Bin lira) destek sağlanacak. Bu proje, İrlanda'nın kıyı açıklarında bulunan ve nüfus yoğunluğu düşük olan adaları yeniden canlandırmayı hedefliyor. Aynı zamanda konut ve altyapıyı güçlendirmek, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlere erişimi artırmak amaçlanıyor.
Hibe desteğinden yararlanabilmek için satın alınacak mülkün en geç 2007 yılında inşa edilmiş olması ve en az iki yıldır boş durumda bulunması gerekiyor. Program, toplam 23 yerleşim adasını kapsıyor. 2016 verilerine göre bu adalarda yalnızca 2.734 kişi yaşıyor.
HANGİ ADALARI KAPSIYOR?
Yenileme desteğinden yararlanarak taşınabileceğiniz adalar arasında Aran Adaları'nın en büyük ve en popüler yerleşim alanı olan Inishmore bulunuyor. 2016 yılında yapılan sayımlara göre burada 762 kişi yaşıyor.
Ayrıca İrlanda’nın en güneyinde yer alan Cape Clear Adası da programa dahil. Bu adada ise 147 kişi yaşamını sürdürüyor.
HİBE ŞARTLARI NELER?
Adalarda tadilat yaparak ev sahibi olmak isteyenlere iki farklı destek sunuluyor:
-Boş bir evi yenilemek için 60 bin avroya kadar hibe
-Metruk bir evi yeniden yaşanabilir hale getirmek için 84 bin avroya kadar hibe
Bu programdan hem İrlanda’da yaşayanlar hem de yurtdışında ikamet edenler faydalanabiliyor. Ancak satın alınan mülk tatil evi olarak kullanılamıyor. Başvuru sahipleri, evi ya kalıcı olarak kendileri kullanmalı ya da kiraya vermeli.
Eğer yenilenen mülk kiraya verilecekse, başvuru sahibinin kayıtlı bir şirket ya da geliştirici olmaması şartı aranıyor.
BAŞVURU SÜRECİ VE ÖDEME ŞARTLARI
Program, İskân, Yerel Yönetim ve Kültürel Miras Bakanlığı tarafından yürütülüyor ve hibe başvuruları yerel yönetimler aracılığıyla değerlendiriliyor.
Başvuru sahiplerinin satın aldıkları evin 2007’den önce inşa edildiğini ve en az iki yıldır boş olduğunu belgelemesi gerekiyor. Hibe tutarı, yerel yönetimlerin onayladığı tadilat işlerine göre belirleniyor ve ödemeler, fatura ve makbuzlarla doğrulandıktan sonra yapılıyor.
HİBEYE İLİŞKİN ÖNEMLİ UYARI
Hibe desteğinden yararlanan kişiler, mülkü en az 10 yıl boyunca ikamet amaçlı kullanmak veya kiraya vermek zorunda. Eğer ev sahibi, bu süre dolmadan mülkü satarsa ya da konutu birincil ikametgahı veya kiralık konut olarak kullanmayı bırakırsa, hibe tutarının tamamını veya bir kısmını iade etmesi gerekebilir.