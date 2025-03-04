Bir Dilimi Bile Kanserli Hücreleri Söküp Atıyor! Üreten Paraya Para Demiyor
Portekizli bilim insanlarının gerçekleştirdiği yeni bir araştırma, bazı mantar türlerinin kanser karşıtı özellikler taşıdığını ortaya koydu.
Porçini (Boletus edulis) ve champignon (Agaricus bisporus) mantarlarının diğer mantarlardan farklı olarak kanser hücrelerinin gelişimini baskılama potansiyeline sahip olduğu tespit edildi. Çalışmanın bulguları Tıp Bilimi Forumu’nda yayımlandı.
Araştırmada bilim insanları, anyon değişim kromatografisi adı verilen özel bir teknik kullanarak kurutulmuş porçini ve champignon mantarlarının mikroRNA yapılarını inceledi. Bu yöntem, maddeleri yüklerine bağlı olarak ayırmaya olanak tanıyor ve özellikle ilaç ve antibiyotiklerin saflığını değerlendirmek için kullanılıyor.
CHANTERELLES MANTARIYLA KARŞILAŞTIRILDI
Mantarların potansiyel kanser önleyici etkisini değerlendirmek amacıyla, daha önce kanser hücrelerini baskıladığı belirlenen chanterelles (Cantharellus cibarius) mantarı ile karşılaştırma yapıldı. Önceki çalışmalarda bu türün onkoloji hastalarında tedavi sürecine destek olabileceği ortaya konmuştu.
HANGİ BİLEŞENLER KANSER HÜCRELERİNİ ETKİLİYOR?
Çalışmada, porçini mantarının BEDA ve BEDB olarak adlandırılan benzersiz mikroRNA parçaları içerdiği belirlendi. Champignon mantarında ise ABIA adlı mikroRNA’ların bulunduğu tespit edildi.
ABIA bileşenleri, 50 μg/ml konsantrasyonunda kanser hücrelerinin canlılığını azaltabiliyor. Ancak bilim insanları, yüksek dozların kanser hücrelerini daha güçlü şekilde baskılayabileceğini fakat aynı zamanda sağlıklı hücreler için de toksik olabileceğini belirtti.
BEDB fraksiyonlarının da kanser karşıtı özellikler sergilediği ortaya çıktı.
DAHA FAZLA ARAŞTIRMA GEREKİYOR
Araştırmacılar, bazı mantar türlerinin antitümör etkilerinin netleştirilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Özellikle mantarların içeriğinde bulunan mikroRNA bileşenlerinin kansere karşı nasıl bir mekanizma geliştirdiğinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiği ifade ediliyor.
Uzmanlar, mantarların beslenmeye dahil edilmesinin genel sağlık açısından faydalı olabileceğini ancak kanser tedavisinde doğrudan kullanılabilmesi için daha fazla bilimsel kanıt gerektiğini belirtiyor.