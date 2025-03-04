Bir Dilimi Bile Kanserli Hücreleri Söküp Atıyor! Üreten Paraya Para Demiyor

DAHA FAZLA ARAŞTIRMA GEREKİYOR

Araştırmacılar, bazı mantar türlerinin antitümör etkilerinin netleştirilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Özellikle mantarların içeriğinde bulunan mikroRNA bileşenlerinin kansere karşı nasıl bir mekanizma geliştirdiğinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiği ifade ediliyor.

Uzmanlar, mantarların beslenmeye dahil edilmesinin genel sağlık açısından faydalı olabileceğini ancak kanser tedavisinde doğrudan kullanılabilmesi için daha fazla bilimsel kanıt gerektiğini belirtiyor.