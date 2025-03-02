MHRS'de Randevu Bekleyen Hasta Sayısında Düşüş

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada MHRS'de randevu bekleyen hasta sayısının düştüğü belirtildi.

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MHRS'de Randevu Bekleyen Hasta Sayısında Düşüş

Sağlık Bakanlığı tarafından MHRS'de randevu bekleyen hasta oranlarına ilişkin açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) randevu bekleyen hasta sayısının yüzde 61 azaldığını bildirdi.

Bakanlığın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından MHRS'deki randevu oranlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatlarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, MHRS'de randevu bekleyen hasta sayısının yüzde 61 azaldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hizmet verdiğimiz 79 branşın 69'unda aynı güne randevu verebiliyoruz, ⁠69 ilimizde ise aynı günde tüm branşlarda randevu talebini karşılayabiliyoruz. Vatandaşlarımızın doğru basamaklarda etkin tedavi almaları ve takiplerinin en iyi şekilde yapılması için çalışmaya devam ediyoruz."

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Kaynak: AA

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