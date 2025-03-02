Yönetmelik Tepkisi Büyüyor: 17 Bin Aile Hekimi 3 Aydır Eylemde

Aile hekimleri, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne tepki göstermek için birçok kez iş bırakma eylemi düzenledi. Birlik ve Dayanışma Sendikası, 3 ayda 17 bin hekimin eyleme katıldığını açıkladı.

Yönetmelik Tepkisi Büyüyor: 17 Bin Aile Hekimi 3 Aydır Eylemde

Aile hekimleri, sözleşme ve ödeme yönetmeliğine yönelik itirazları nedeniyle kasım, aralık ve ocak aylarında iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Birlik ve Dayanışma Sendikası 3 No'lu Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, 17 bin aile hekimi ve sağlık çalışanının bu eylemlere katıldığını açıkladı.

Ancak sağlık alanında çözüm iddiasıyla paylaşım yapan Bakanlık yetkilileri, 6-10 Ocak tarihleri arasında alınan iş bırakma kararına rağmen, aile hekimlerinin çalışmaya devam ettiğine dair algı yaratılmaya çalışıldığını öne sürdü. Dr. Eryazğan ise bu duruma sert tepki gösterdi.

Yönetmelik Tepkisi Büyüyor: 17 Bin Aile Hekimi 3 Aydır Eylemde - Resim : 1

"Bakanlığın resmi açıklamaları gerçeği yansıtmıyor" diyen Eryazğan, 2023 yılı sağlık hizmetleri kullanım istatistikleri incelendiğinde, paylaşılan poliklinik rakamlarının gerçeğin yüzde 40’ına bile ulaşmadığını belirtti.

"Bakanlık, alenen yanlış bilgi yayarak suç işliyor" ifadelerini kullanan Eryazğan, aile hekimlerinin maaş kesintileri üzerinden de gerçeğin ortada olduğunu söyledi:

"Son üç ayda 27 bin aile hekiminden 15 bini maaşını tam almış, 12 bini ise eylemler nedeniyle kesintiye uğramış. Kesintiye maruz kalmayan ancak farklı şekillerde eyleme destek veren 5 bin hekim de eklendiğinde, 17 bin aile hekiminin iş bırakma eylemlerine katıldığı net bir şekilde ortaya çıkıyor. Rakamlar yalan söylemez."

Yönetmelik Tepkisi Büyüyor: 17 Bin Aile Hekimi 3 Aydır Eylemde - Resim : 2

Bakanlığa çağrıda bulunan Eryazğan, "Gerçekleri çarpıtmaktan vazgeçin, biz mücadelemize devam edeceğiz. Size rağmen kazanacağız." diyerek aile hekimleri ve sağlık çalışanlarının haklarını sonuna kadar savunacaklarını vurguladı.

Sağlıkta Yeni Dönem! Artık O da Ücretli Oldu, Hekimlerden Peş Peşe Uyarı: 'Usulsüzlük ve Şiddet Artacak'Sağlıkta Yeni Dönem! Artık O da Ücretli Oldu, Hekimlerden Peş Peşe Uyarı: 'Usulsüzlük ve Şiddet Artacak'Güncel

Aile Hekimleri İş Bırakmıştı: Sağlık Bakanı Memişoğlu, İş Bırakmayanlara Teşekkür EttiAile Hekimleri İş Bırakmıştı: Sağlık Bakanı Memişoğlu, İş Bırakmayanlara Teşekkür EttiGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
doktor sağlık çalışanı Sağlık Bakanlığı Sağlık Sistemi
Anne Babalar Dikkat! Uzmanı Uyardı: Kız Çocuklarında Riski 3 Kat Fazla Anne Babalar Dikkat! Uzmanı Uyardı: Kız Çocuklarında Riski 3 Kat Fazla
Çamaşır Sepetindeki Delikler Meğer Bu Yüzden Varmış! Duyunca Çok Şaşıracaksınız Çamaşır Sepetindeki Delikler Meğer Bu Yüzden Varmış! Duyunca Çok Şaşıracaksınız
Diyetisyen'den Hayati Sahur Uyarısı! Sakın Tüketmeyin Diyetisyen'den Hayati Sahur Uyarısı! Sakın Tüketmeyin
Padişah Baharatı Olarak Biliniyor: Mucizeleri Saymakla Bitmiyor! Yemeklerinize Kaşık Kaşık Koyun Padişah Baharatı Olarak Biliniyor: Mucizeleri Saymakla Bitmiyor! Yemeklerinize Kaşık Kaşık Koyun
ÇOK OKUNANLAR
Kızıl Goncalar'da Flaş Ayrılık! Ünlü Oyuncular Veda Ediyor Kızıl Goncalar'da Flaş Ayrılıklar
AKP Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Seçim İçin Net Tarih Verdi AKP Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Seçim İçin Net Tarih Verdi
Uyuşturucudan Gözaltına Alınmışlardı: Dilan ve Engin Polat Serbest Bırakıldı Dilan ve Engin Polat Serbest Bırakıldı
Teknoloji Milyarderlerine Şubat Şoku: Servetleri Buharlaştı Milyarderlerin Servetleri Şubatta Buharlaştı
Ayşe Barım'a Tahliye Kararı Veren Hakim Hakkında Flaş Gelişme Ayşe Barım'a Tahliye Kararı Veren Hakim Hakkında Flaş Gelişme