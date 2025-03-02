Yönetmelik Tepkisi Büyüyor: 17 Bin Aile Hekimi 3 Aydır Eylemde

Aile hekimleri, sözleşme ve ödeme yönetmeliğine yönelik itirazları nedeniyle kasım, aralık ve ocak aylarında iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Birlik ve Dayanışma Sendikası 3 No'lu Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, 17 bin aile hekimi ve sağlık çalışanının bu eylemlere katıldığını açıkladı.

Ancak sağlık alanında çözüm iddiasıyla paylaşım yapan Bakanlık yetkilileri, 6-10 Ocak tarihleri arasında alınan iş bırakma kararına rağmen, aile hekimlerinin çalışmaya devam ettiğine dair algı yaratılmaya çalışıldığını öne sürdü. Dr. Eryazğan ise bu duruma sert tepki gösterdi.

"Bakanlığın resmi açıklamaları gerçeği yansıtmıyor" diyen Eryazğan, 2023 yılı sağlık hizmetleri kullanım istatistikleri incelendiğinde, paylaşılan poliklinik rakamlarının gerçeğin yüzde 40’ına bile ulaşmadığını belirtti.

"Bakanlık, alenen yanlış bilgi yayarak suç işliyor" ifadelerini kullanan Eryazğan, aile hekimlerinin maaş kesintileri üzerinden de gerçeğin ortada olduğunu söyledi:

"Son üç ayda 27 bin aile hekiminden 15 bini maaşını tam almış, 12 bini ise eylemler nedeniyle kesintiye uğramış. Kesintiye maruz kalmayan ancak farklı şekillerde eyleme destek veren 5 bin hekim de eklendiğinde, 17 bin aile hekiminin iş bırakma eylemlerine katıldığı net bir şekilde ortaya çıkıyor. Rakamlar yalan söylemez."

Bakanlığa çağrıda bulunan Eryazğan, "Gerçekleri çarpıtmaktan vazgeçin, biz mücadelemize devam edeceğiz. Size rağmen kazanacağız." diyerek aile hekimleri ve sağlık çalışanlarının haklarını sonuna kadar savunacaklarını vurguladı.

Kaynak: ANKA