Diyetisyen'den Hayati Sahur Uyarısı! Sakın Tüketmeyin

Ramazan’ın simgesi tatlılar, birbirinden lezzetli yemekler derken uzmanlardan gelen dengeli beslenme uyarıları da artıyor. Diyetisyen Okan Güler, oruç tutan vatandaşlara iftar ve sahurda doğru beslenme ile ilgili uyarılarda bulundu.

Güler, "İftar ile sahur arasında yemek yemezsek yağlanma ve kilo alma riski artar. Bunu önlemek için iftar ile sahur arasında bir ara öğün eklemek faydalı olacaktır" dedi.

SAHURDA NE YENİLMELİ?

Sahurda tüketilmesi gerekenlere ilişkin de konuşan Güler, şunları söyledi: Beslenme konusunda sahurda kesinlikle ağır bir tüketim istemiyoruz. Ağır ve yağlı yemekleri kesinlikle önermiyoruz. Daha çok kahvaltılık ürünleri tercih etmek gerekiyor. Peynir, yumurta, zeytin, domates, salatalık, yeşillik gibi besinler bizim için çok daha doğru bir seçim olacaktır. -

Kaynak: İHA