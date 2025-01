Sağlıkta Yeni Dönem! Artık O da Ücretli Oldu, Hekimlerden Peş Peşe Uyarı: 'Usulsüzlük ve Şiddet Artacak'

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında, aile hekimliği hizmetlerinde yeni düzenlemeler yapıldı. TBMM Genel Kurulu’nda 9 Ocak’ta kabul edilerek yasalaşan düzenlemeye göre, aile hekimlerinden alınan, ehliyet, spor lisansı işlemleri için gerekli olan raporlar ücretli hale getirildi. Ayrıca düzenleme ile aile hekimleri artık mesai dışında vatandaşlara ücret karşılığı hizmet verebilecek.

Düzenlemeye tepki gösteren İstanbul Tabip Odası (İTO), Cağaloğlu'nda bulunan binasında basın toplantısı düzenledi. Topantıya katılan İTO Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Ertuğrul Oruç, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Küçükosmanoğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi 2. Başkanı Pınar Saip ve İTO Yönetim Kurulu Üyesi aile hekimi Emrah Kırımlı konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Sağlık sistemimiz iyi gitmiyor. Sağlıkta işler iyi gitmiyor. Vatandaş memnun değil. Sağlık çalışanları memnun değil" diyen Osman Küçükosmanoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

'TRUVA ATI GİBİ OLACAK'

"Bizim birinci basamak gibi sağlığın temel taşı sayılabilecek bir alanda önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklere karşı aile sağlığı merkezlerinde çalışan hekimler, hemşireler, ebeler itiraz ettiler. Bununla ilgili yapılan itirazlar sanki aile hekimlerinin derdi paraymış, daha çok para istiyorlarmış gibi kamuoyuna yansıtılarak dendi ki, size bazı kazanma olanakları yaratacağız. Bu para kazanma olanaklarını yaratan bu değişikliklikleri de kamuoyuna, sanki bunlar aile hekimlerinin isteklerinin bir kısmı karşılanıyormuş gibi yansıtıldı. Burada aslında çok büyük bir aldatmaca var. Bu aile hekimlerinin talebi değildir. Burada yapılan şey, aile hekimliklerinde bazı işlemlerde para getirilmesi, sanki bunda küçük bir işlemmiş gibi görülse de aslında aile hekimliğinin birinci basamağın temel ruhuna aykırı bir şey. Birinci basamakta paralı işlemlere olanak sağlayan bu gibi uygulamaların, birinci basamağın asli işlerini engelleyici bir yönü olacak ve bunun yanında da yapılacak işlemlerin paralı hale gelmesinin önünü açacaktır. Yani, adeta bir Truva atı gibi olacak."

'İKTİDARIN GÖZÜ HALKIN CEBİNDE'

"İktidarın gözü maalesef halkımızın cebinde" diyen Pınar Saip ise şu ifadeleri kullandı:

"Bunun hem halk sağlığına zararlı yanları var, hem de koruyucu hizmet vermesi gereken birinci basamağın paralı hale adım adım getirilmesinin önünün açılması çok gerçekten vahim bir gelişmedir. Bundan bir an önce geri dönülmelidir. Özellikle rapor işlemlerinin paralı olarak yapılması, bu kurumlarda şiddete yol açacaktır, usulsüz rapor istemelerin önünü açacaktır. Bu tür şeylerin paralı hale getirilmesi halk sağlığı açısından büyük bir sorundur."

'BAKANLIK SORUMLULUK ALMIYOR'

Aile sağlığı merkezlerinde olabilecek her şeyin hekimlerin üzerine yıkıldığını belirten aile hekimi Emrah Kırımlı da şöyle konuştu:

"Türkiye'de on beş yıldır aile sağlığı merkezi var. On beş yıldır hiçbir aile sağlığı merkezinin iş güvenliği önlemleri alınmıyor. Bizlerin Sağlık Müdürlüğü, bunun bir sorumluluğunu almıyor, Sağlık Bakanlığı sorumluluğunu almıyor. Orada olabilecek her şey aile hekimlerine yıkılmış durumda. Birinci basamağın tamamı aile hekimlerine ve oradaki ebe, hemşirelere yıkılmış durumda. Ne bir risk analizi yapılıyor, ne rutin takiplerimiz yapılıyor. Burada olabilecek bir iş kazası, iş hastalığı, meslek hastalığı kovid döneminden de bildiğimiz gibi sadece aile hekiminin sırtında. Hastalanırsanız da sözleşmeniz feshediliyor.

'AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ TİCARETHANE DEĞİLDİR'

Yıllardır biz ASM'ler ticarethane değildir diye söylüyoruz. Faturalarımızı ticarethane olarak cebimizden ödüyoruz. Sağlık Bakanlığı bunlara hiç dokunmuyor. Şimdi biz bu üç aydır iş bıraktığımız için Sağlık Bakanı'nın kendisi de müdürleri de ASM, ASM gidip sosyal medyada fotoğraflar veriyorlar. İnsan o aile sağlık merkezinin önünde fotoğraf vermeye utanır. Deprem bölgesinde iki yıldır bir ASM yapılmamış. Adıyaman'da 1 tane var, o da Adıyamanlı bir bağışçının yaptığı aile sağlığı merkezi. Birinci basamağı tamamen yok saymış durumdalar.

'YOKSUL OLAN HER ŞEYE DÜŞMANLAR'

3 aydır defalarca konuştuk bu yönetmelik ne getiriyor diye. Genel olarak para çerçevesinde konuşuluyor, tek bildikleri para olduğu için. Sağlıkla ilgili hiçbir şey yok. Türkiye'de hiçbir hastalık erken tespit ediliyor veya erken tedavi ediliyor değil. Acillerin önünde kalp krizinden insanlar ölüyor. Hala erken evre kanser yakalama oranımız düşük, çünkü bize kanser tarama için ne kit veriyorlar, ne de randevular açılıyor. Aşı krizimiz hala devam ediyor, 100 liralık bir aşıyı getiremiyorlar İstanbul'a.

Bizden faydalanan hastalar yoksul insanlar. Yoksul olan her şeye düşmanlar. 20 lira onların eline 5 sene önce falan değmiştir en son ama bizim hastalarımız 20 lira için ilaçlarını alamıyorlar. 9 milyon kişinin bu ülkede GSS prim borcu var. Bu insanların sağlık hizmeti alabileceği tek yer aile sağlığı merkezi. Asgari ücretin 22 bin lira, emekli maaşının 15 bin lira olduğu bir ülkede, bu insanların sağlık hizmeti alabileceği tek yer bizleriz. Bu temel işimizdir bizim. Ama bunu güçlendirecek hiçbir şey yapılmıyor. Habire rüşvet teklif ediyorlar bize. Bizler ne sağlık hakkından ne de emeğimizden rüşvetlerle, tehditlerle vaz geçmeyeceğiz"

