Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen anma töreni çıkışında saldırı düzenleyen Selçuk Tengioğlu ile ilgili kapsamlı araştırmalar başlatıldı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayın ardından, Selçuk Tengioğlu’nun kimliği, memleketi ve yaşıyla ilgili sorular gündeme geldi. Peki Selçuk Tengioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu Kimdir?

Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreni sonrasında saldırıya uğradı. Programını tamamladıktan sonra aracına yönelen Özel, Selçuk Tengioğlu isimli kişi tarafından fiziki saldırıya maruz kaldı.

SALDIRGAN HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Saldırı sonrası güvenlik güçleri, 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu’nu gözaltına aldı. Gaziantep doğumlu olduğu tespit edilen Tengioğlu’nun, daha önce cinayet ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu iddia edildi. Bu iddialar arasında, 2004 yılında iki çocuğunu öldürdüğü ve bu nedenle cezaevinde bulunduğu yönündeki bilgiler de yer aldı. Söz konusu iddialar, resmi makamlar tarafından henüz doğrulanmadı.

ADLİ GEÇMİŞİNE DAİR DETAYLAR

Saldırgan Tengioğlu’nun adli sicilinde cinayet ve hırsızlık suçlarından kayıtların bulunduğu öne sürüldü. 2004 yılında iki çocuğunu öldürdüğü iddia edilen Tengioğlu’nun bu suç nedeniyle cezaevinde yattığı belirtilirken, tüm bu iddiaların yetkili makamlarca henüz resmen doğrulanmadı.

AKM'deki Anma Töreni Çıkışında Özgür Özel'e Yumruklu Saldırı!AKM'deki Anma Töreni Çıkışında Özgür Özel'e Yumruklu Saldırı!Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

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