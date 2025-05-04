Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, vatandaşların telefon ve internet tarifelerini kolayca karşılaştırabilmesini sağlayan yeni bir uygulamayı e-Devlet üzerinden hizmete sundu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yürüttüğü çalışmalar sonucunda geliştirilen sistem sayesinde mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri tek bir platformda karşılaştırılabilir hale geldi.

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Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek

Uygulama kapsamında, elektronik haberleşme sektöründe en çok aboneye sahip 13 şirketin sunduğu tarife ve kampanyalar e-Devlet kapısı üzerinden erişime açıldı. Vatandaşlar, farklı işletmecilerin sunduğu teklifleri ayrı ayrı sitelerden aramak zorunda kalmadan, merkezi bir platformda inceleyebilecek.

DETAYLI KARŞILAŞTIRMA SEÇENEKLERİ SUNULUYOR

Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, işletmeci adı, ortalama aylık ücret, ödeme tipi, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar gibi çeşitli kriterlere göre tarifeleri karşılaştırabilecek. Hizmete, https://www.turkiye.gov.tr/btk-tarife-karsilastirma adresinden ulaşılabiliyor.

TÜKETİCİYE AVANTAJ SAĞLAYACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni hizmetin tüketicilerin ihtiyaçlarına en uygun tarifeye hızlı ve kolay şekilde ulaşmasını sağlayacağını belirtti. Ayrıca bu uygulamanın sektördeki rekabeti artırarak işletmecileri daha kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunmaya teşvik edeceğini ifade etti.

ULUSLARARASI ÖDÜLE ADAY GÖSTERİLDİ

Tarife karşılaştırma hizmeti, Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nin (WSIS) 2025 yarışmasında "Bilgiye Erişim" kategorisinde aday gösterildi.

Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek - Resim : 1

Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek - Resim : 2

Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek - Resim : 3

Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek - Resim : 4

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Kaynak: Haber Merkezi

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