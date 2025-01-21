Sözcü Gazetesi Yazarı Nedim Türkmen ve Ailesinden Acı Haber Geldi

Türkiye’nin önde gelen turizm bölgelerinden biri olan Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangın faciasında ilk belirlemelere göre 66 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi de yaralandı. Sabah 03.27'de başlayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken Sözcü yazarı Nedim Türkmen de facianın yaşandığı otelde olduğu bildirildi.

Türkmen'in kızı Ala Türkmen'in sosyal medyadan yardım çağrısı sessiz kaldı. Ala Türkmen Instagram paylaşımında, “Grand Kartal 9013 oda piste bakan taraf. Ailemden haber yok, yangında mahsuruz acil yardım” ifadelerini kullanması yürekleri dağlarken aileden acı haber geldi.

Ailesiyle birlikte otelde olan ve sabahtan bu yana haber alınamayan edim Türkmen, eşi Ayşe Neva, çocukları Ala Dora (18) ve Yüce Ata (22) alevler arasından kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.