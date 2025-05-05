En Ucuz Otomatik Vitesli Arabalar Belli Oldu: Bu Otomobillerin Fiyatları 510 Bin TL'den Başlıyor

Otomatik vitesli araçlar şehir içi trafikte sürücülere büyük kolaylık sağlarken, 510 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan modeller yoğun ilgi görüyor. İşte marka marka en ucuz otomatik vites araba modelleri ve fiyatları...

Kaynak: Haber Merkezi

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En Ucuz Otomatik Vitesli Arabalar Belli Oldu: Bu Otomobillerin Fiyatları 510 Bin TL'den Başlıyor - Resim: 1

Türkiye'de otomatik vitesli araçlara olan ilgi her geçen gün artıyor. Sürüş konforunu artıran yeni nesil teknolojilerle donatılan bu araçlar, özellikle şehir içi trafikte büyük avantaj sağlıyor. Otomatik şanzıman sistemlerinin geçmişte yaşadığı sorunlar büyük oranda çözülürken, artık daha dayanıklı ve sorunsuz bir sürüş deneyimi sunuyorlar.

Manuel vitesli araçlar hala keyifli sürüşü ve daha fazla kontrolü tercih eden sürücüler için cazip ancak yoğun trafikte sürekli vites değiştirme zorunluluğu, şehirleşmenin getirdiği zorluklar ve otopark sıkıntıları manuel vitesli araçları yıpratıcı hale getiriyor.

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En Ucuz Otomatik Vitesli Arabalar Belli Oldu: Bu Otomobillerin Fiyatları 510 Bin TL'den Başlıyor - Resim: 2

EN UYGUN FİYATLI OTOMATİK VİTES ARAÇLAR

2025 itibarıyla Türkiye'de satılan otomatik vitesli sıfır otomobiller arasında en uygun fiyatlı model 510.900 TL’lik etiketiyle Fiat Topolino oldu. Hem fiyat hem de pratiklik açısından dikkat çeken model, giriş seviyesi araç arayanlar için ideal.

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En Ucuz Otomatik Vitesli Arabalar Belli Oldu: Bu Otomobillerin Fiyatları 510 Bin TL'den Başlıyor - Resim: 3

İŞTE MARKA MARKA EN UCUZ OTOMATİK VİTES ARABA MODELLERİ

Alfa Romeo Junior Ibrida- 1.889.000 TL

Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI- 2.541.372 TL

BMW 120 1.5 170 bg M Sport- 2.974.000 TL

Chery Omoda 5 PRO Intelligent- 2.100.000 TL

Cupra Born- 1.925.000 TL

Fiat Topolino- 510.900 TL

Ford Puma SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 ileri Otomatik, Benzin/Hibrit- 1.765.500 TL

Honda City Executive 1.5L VTEC Benzin Otomatik-1.416.000 TL

Yeni Picanto 1.0L 63 PS AMT- 1.160.000 TL

Mercedes A200- 2.944.000 TL

MG4 Comfort- 1.379.000 TL

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En Ucuz Otomatik Vitesli Arabalar Belli Oldu: Bu Otomobillerin Fiyatları 510 Bin TL'den Başlıyor - Resim: 4

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna-1.714.500 TL

Opel Corsa Elektrik-1.370.000 TL

Peugeot E-208 GT 100kW-1.632.000 TL

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR-1.620.000 TL

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG-1.549.900 TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus MDS-1.620.500 TL

Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG- 1.919.000 TL

Renault Clio Evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp-1.419.000 TL

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