En Ucuz Otomatik Vitesli Arabalar Belli Oldu: Bu Otomobillerin Fiyatları 510 Bin TL'den Başlıyor
Otomatik vitesli araçlar şehir içi trafikte sürücülere büyük kolaylık sağlarken, 510 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan modeller yoğun ilgi görüyor. İşte marka marka en ucuz otomatik vites araba modelleri ve fiyatları...
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de otomatik vitesli araçlara olan ilgi her geçen gün artıyor. Sürüş konforunu artıran yeni nesil teknolojilerle donatılan bu araçlar, özellikle şehir içi trafikte büyük avantaj sağlıyor. Otomatik şanzıman sistemlerinin geçmişte yaşadığı sorunlar büyük oranda çözülürken, artık daha dayanıklı ve sorunsuz bir sürüş deneyimi sunuyorlar.
Manuel vitesli araçlar hala keyifli sürüşü ve daha fazla kontrolü tercih eden sürücüler için cazip ancak yoğun trafikte sürekli vites değiştirme zorunluluğu, şehirleşmenin getirdiği zorluklar ve otopark sıkıntıları manuel vitesli araçları yıpratıcı hale getiriyor.
EN UYGUN FİYATLI OTOMATİK VİTES ARAÇLAR
2025 itibarıyla Türkiye'de satılan otomatik vitesli sıfır otomobiller arasında en uygun fiyatlı model 510.900 TL’lik etiketiyle Fiat Topolino oldu. Hem fiyat hem de pratiklik açısından dikkat çeken model, giriş seviyesi araç arayanlar için ideal.
İŞTE MARKA MARKA EN UCUZ OTOMATİK VİTES ARABA MODELLERİ
Alfa Romeo Junior Ibrida- 1.889.000 TL
Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI- 2.541.372 TL
BMW 120 1.5 170 bg M Sport- 2.974.000 TL
Chery Omoda 5 PRO Intelligent- 2.100.000 TL
Cupra Born- 1.925.000 TL
Fiat Topolino- 510.900 TL
Ford Puma SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 ileri Otomatik, Benzin/Hibrit- 1.765.500 TL
Honda City Executive 1.5L VTEC Benzin Otomatik-1.416.000 TL
Yeni Picanto 1.0L 63 PS AMT- 1.160.000 TL
Mercedes A200- 2.944.000 TL
MG4 Comfort- 1.379.000 TL
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna-1.714.500 TL
Opel Corsa Elektrik-1.370.000 TL
Peugeot E-208 GT 100kW-1.632.000 TL
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR-1.620.000 TL
Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG-1.549.900 TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus MDS-1.620.500 TL
Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG- 1.919.000 TL
Renault Clio Evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp-1.419.000 TL