Dışişleri Bakanlığı Kaynakları Açıkladı! İsrail’in Vurduğu Gemideki Türkler Türkiye'ye Getirildi

İsrail ordusu, Gazze’ye insani yardım taşıyan gemisini Malta adası açıklarında iki drone ile hedef almıştı. 30 aktivistin bulunduğu geminin güvertesinde yangın çıkmış ve çevre ülkelere yardım sinyali gönderilmişti.

GEMİDE BULUNAN TÜRKLER, TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Acil yardım çağrılarının ardından Kıbrıs’tan iki kurtarma gemisi gemideki aktivistleri kurtardı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından gemideki Türk vatandaşların durumuna ilişkin edinilen bilgide vatandaşların Malta üzerinden Türkiye'ye sağlıklı bir şekilde gelişlerinin sağlandığı öğrenildi.

Gemide mürettebat olarak çalışan diğer Türk vatandaşlarının ise güvenli bir konuma nakli için Maltalı yetkililerle gerekli çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA