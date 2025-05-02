İsrail'in Gazze'ye Yardım Gemisine Saldırısına Türkiye'den İlk Tepki

İsrail, 2 Mart'tan bu yana kuşatma altında tutarak yardım girişine izin vermediği Gazze'ye ablukasını sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze'ye yardım götürmek isteyen Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait "Conscience" adlı insani yardım gemisini gece saatlerinde hedef aldı.

Saldırının ardından yangın çıktığı, geminin gövdesinde delik açıldığı ve batma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, çevre ülkelere yardım sinyali gönderildiği ifade edildi. Gemide 15 mürettebat ile 15 yolcunun bulunduğu kaydedildi. Malta hükümetinden yapılan açıklamada, İHA ile vurulan yardım gemisinde bulunanların güvende olduğu, can kaybı yaşanmadığı, yakındaki bir römorkörün gemiye yönlendirildiği belirtildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, gemide Türk vatandaşlarının da bulunduğunu açıkladı. Keçeli, gemide bulunan mürettebatın ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.

Açıklamada saldırı kınanırken, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın güvenli bir konuma nakledilmesi için Malta makamlarıyla iş birliği halinde gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Sivil bir gemiye yönelik olan ve uluslararası sularda seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Geminin, İsrail’e ait insansız hava araçları tarafından hedef alındığına dair iddialar bulunmaktadır. Saldırının detaylarının bir an önce ortaya çıkarılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm girişimler yapılacaktır."

Kaynak: Haber Merkezi