Rahmi Koç ve Murat Ülker Amerika'da Kahvaltı Masasında Buluştu: İşte Görüşmenin Perde Arkası

Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi iş insanı Murat Ülker ve Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç Amerika'da Türk kahvaltısında bir araya geldi. Buluşmaya ilişkin açıklama yapan Murat Ülker, ailesi ve arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği Orta Amerika gezisinin ardından Miami’ye geçtiklerini ve burada Rahmi Koç’un davetlisi olarak bir araya geldiklerini belirtti.

Buluşmada, Yıldız Holding tarafından Ramazan ayında düzenlenen, kadın hattatlara ait eserlerin yer aldığı sergi de gündeme geldi. Murat Ülker, Rahmi Koç’u 'Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar' sergisine davet etti. Ancak Rahmi Koç programı nedeniyle gelemeyeceğini söyleyince serginin süresi bir ay uzatıldı. Rahmi Koç bugün Çamlıca Kampüsü’nde ağırlanarak söz konusu sergileri ziyaret etti.

Murat Ülker, Rahmi Koç ile gerçekleştirdikleri görüşmenin detaylarını şöyle anlattı:

"Amerika’da, güne Türk kahvaltısıyla başlamak, ne güzel şanstır. Hele ki bu davet Rahmi Koç’tan geldiyse, kabul etmemek olur muydu? Ailem ve arkadaşlarımla birlikte yaptığımız Orta Amerika gezisinden dönüşte Miami’de bulunduğumuz sırada, Rahmi Bey bizleri ABD’de gerçek bir Türk kahvaltısında ağırladı. Bu hem nostaljik hem de keyifli sofrada sohbetimiz de ziyadesiyle lezzetliydi. Biliyorsunuz Rahmi beyin özel ilgisidir denizcilik ve tekneler, onun için her sene bir vakit Miami’de oluyor."

RAHMİ KOÇ İÇİN SERGİNİN SÜRESİ UZATILDI

"Konu sanattan açılınca, Ramazan’a özel olarak Yıldız Holding’te hazırladığımız kadın hattatlara ait sergimizden bahsettim. Hat, tezhip çini ve minyatür sanatının zarafetini buluşturan bu özel sergimizi duyunca, Rahmi Bey “Mutlaka görmek isterim” dedi ama programı nedeniyle 5 Mayıs’ta gelebileceğini söyledi. Biz de sergiyi bir ay daha uzatmaya karar verdik. Ve nihayet bugün, Rahmi Bey’i ve Özgür Burak Akkol’u Çamlıca Kampüsümüzde ağırladık. Sanatla dolu keyifli bir gezinti yaptık, ardından soframızı paylaştık. Bu anlamlı buluşmaya Ali Ülker Bey de katıldı. Sergilerimizi birlikte gezdik; İstanbul Mushafı’nın eşsiz ciltleri arasında kaybolduk, Kadim Köklerin İzinde sergimizde ise Türk kültürünü kaleme işleyen usta tasarımcı Emre Toğlukdemir’in eserlerinin hikayesini bizzat kendi ağzından dinleme fırsatı bulduk.

'LAF LAFI AÇTI, KONU DÖNÜP DOLAŞIP...'

"Laf lafı açtı, söz dönüp dolaşıp klasik arabalara geldi. Rahmi Koç Müzesi’nde sergilenen ve yıllar önce ABD’den getirip bağışladığım iki antika otomobil, bizleri bu ortak tutkumuz etrafında yeniden bir araya getirdi. 1930 tarihli yarış arabası ve 1922 model Ford “atsız araba” yani o zamanın taksisi… Sanayi tarihine duyulan saygı, koleksiyonerlik ruhu ve birikimi yaşatma arzusu sohbetimize ayrı bir derinlik kattı. Rahmi Bey’in sanata, tarihe ve üretime olan ilgisi, bizlere her daim ilham veriyor. Bu özel ziyaret için kendisine ve Özgür Burak Bey’e bir kez daha teşekkür ederim."

Kaynak: Haber Merkezi