İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ Hakkındaki Şikayetini Geri Çekti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak 2025'te partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatılmış, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan ise soruşturma genişletilmişti.

Ankara'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen Ümit Özdağ, savcılıkta ifade verdi. Savcılık Özdağ için tutuklama talep etti. Özdağ için adliyedeki bekleyiş devam ederken İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Özdağ hakkındaki hakaret suçlamasıyla yaptığı şikayeti geri çekti.

'BU MAĞDURUİYETE KATKI SUNMAK İSTEMİYORUM'

Kavuncu, şu açıklamayı yaptı:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında yaptığım hakaret suç duyurusuyla ilgili iddianame düzenlenmiş ve dava açılmıştı. Ancak bugün itibarıyla bu şikayetimi geri çekme kararı aldığımı paylaşmak istiyorum. Bu kararımın temel sebebi, hukukun siyasetin bir aracı haline getirilmesine karşı duruş sergilemektir. Adalet, kişisel hesaplaşmaların üzerinde bir kavramdır ve hukuk devleti idealine olan inancım, bu süreçte sessiz kalmama engeldir. Sırf muhalif bir duruş sergilediği için Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasını haksız bir adım olarak görüyor, bu mağduriyete katkı sunmak istemiyorum.

'GÜN, AMASIZ FAKATSIZ KANUN TANIMAZLARA KARŞI BİR ARADA OLMA GÜNÜ'

Kanun ve hukuk tanımazlar kadar cesur olmadığımız sürece arzu edilen mücadele cehdini ve bu cehdi sağlayacak olan birlikteliği tesis etmemiz mümkün değildir. Türkiye’nin bir hukuk devleti olması arzumuz, bu millete olan bağlılığımızın ve sevgimizin bir gereğidir ve her türlü kişisel hesaplaşmanın üzerindedir. Gün, amasız fakatsız kanun ve hukuk tanımazlara karşı bir arada olma günüdür. Hukukun üstünlüğü, hepimizin ortak mücadelesiyle güçlenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyururum."

Kaynak: Haber Merkezi