Manisa'nın İki İlçesinde Ruhsatsız Silah Operasyonu: 10 Gözaltı

Manisa'da jandarma ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Ahmetli ve Kırkağaç ilçelerinde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın İki İlçesinde Ruhsatsız Silah Operasyonu: 10 Gözaltı

Turgutlu ve Kırkağaç Cumhuriyet başsavcılıkları talimatıyla, jandarma ekipleri, ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduran şüphelilere yönelik, 2 ilçede sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Ahmetli ve Kırkağaç jandarma ekipleri, aramalarda 11 ruhsatsız tabanca, 26 tabanca namlusu, 8 ruhsatsız tüfek, 12 tabanca şarjörü, 730 tabanca mermisi, 8 namlu açma aparatı, 54 muhtelif tabanca parçası, 248 tüfek kartuşu ve 2 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Manisa'nın İki İlçesinde Ruhsatsız Silah Operasyonu: 10 Gözaltı - Resim : 1

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Kaynak: DHA

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