Manisa'nın İki İlçesinde Ruhsatsız Silah Operasyonu: 10 Gözaltı
Manisa'da jandarma ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Ahmetli ve Kırkağaç ilçelerinde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Turgutlu ve Kırkağaç Cumhuriyet başsavcılıkları talimatıyla, jandarma ekipleri, ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduran şüphelilere yönelik, 2 ilçede sabah saatlerinde operasyon düzenledi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Ahmetli ve Kırkağaç jandarma ekipleri, aramalarda 11 ruhsatsız tabanca, 26 tabanca namlusu, 8 ruhsatsız tüfek, 12 tabanca şarjörü, 730 tabanca mermisi, 8 namlu açma aparatı, 54 muhtelif tabanca parçası, 248 tüfek kartuşu ve 2 cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 10 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: DHA
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