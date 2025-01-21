Facianın Merkezinde Utandıran Fotoğraf! 66 Kişinin Ölmesi Kayak Keyfine Engel Olmadı

Bolu’nun popüler turizm merkezi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın sonucunda, 66 kişinin hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı. Saat 03.30 sıralarında başlayan yangın 13 saattir kontrol altına alınmaya çalışılırken, ekipler otelde soğutma ve arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

FELAKETİN GÖLGESİNDE KAYAK KEYFİ

Yangının ardından Grand Kartal Otel’e ait kayak pistlerinde adeta ölüm sessizliği yaşanırken, bölgedeki diğer pistlerde tatilcilerin kayak yapmaya devam ettiği görüldü. Felaketin gölgesinde süren bu görüntüler, dikkat çekti.

Bu sırada otelden dumanlar yükselmeye devam ederken, çok sayıda ekip yangının tamamen söndürülmesi ve oteldeki kayıplara ulaşılması için yoğun bir mesai harcıyor.

Kaynak: İHA