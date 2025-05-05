Özgür Erdursun En Düşük Emekli Maaşına Yapılacak Zammı Açıkladı! SGK, Bağ-Kur ve Bütün Emekliler İçin Oran Verdi

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 17 BİN LİRAYI AŞABİLİR

Özgür Erdursun, temmuz ayında en düşük emekli aylığının 17 bin lira ile 17 bin 250 lira arasında olmasını beklediğini belirtti. Erdursun’a göre, mevcut 15 bin lira emekli aylığı alanların maaşı yaklaşık 17 bin 700 liraya, 18 bin lira alanların maaşı ise 21 bin 250 liraya yükselecek.