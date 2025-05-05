Özgür Erdursun En Düşük Emekli Maaşına Yapılacak Zammı Açıkladı! SGK, Bağ-Kur ve Bütün Emekliler İçin Oran Verdi
SGK uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücrete ara zam, en düşük emekli maaşı ve memur maaş farkı gibi milyonlarca kişiyi ilgilendiren konulara ilişkin tahminlerini canlı yayında açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu’nun nisan ayı verilerine göre enflasyon aylık yüzde 3, yıllık ise yüzde 37,86 olarak gerçekleşti. Bu verilere göre, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden alacağı zam oranı yüzde 13,36 seviyesinde oluştu. Ancak kesin oran, mayıs ve haziran enflasyon verileri sonrası 3 Temmuz’da netleşecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 17 BİN LİRAYI AŞABİLİR
Özgür Erdursun, temmuz ayında en düşük emekli aylığının 17 bin lira ile 17 bin 250 lira arasında olmasını beklediğini belirtti. Erdursun’a göre, mevcut 15 bin lira emekli aylığı alanların maaşı yaklaşık 17 bin 700 liraya, 18 bin lira alanların maaşı ise 21 bin 250 liraya yükselecek.
20 bin lira emekli maaşı alan bir kişinin aylığı 23 bin 600 liraya, 30 bin lira alanın ise yaklaşık 35 bin 400 liraya çıkacak. Erdursun, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranının yüzde 18 seviyesinde olacağını öngördüğünü söyledi.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 16 ZAM TAHMİNİ
Memur ve memur emeklileri için zam oranının ise yüzde 16 seviyesinde olabileceği ifade edildi. Toplu sözleşme farkı dikkate alındığında bu grubun alacağı artışın SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre yaklaşık 2 puan daha düşük olacağı aktarıldı.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI ARTACAK
Kıdem tazminatı tavanı da devlet memurlarına yapılacak artış oranında yükselecek. Halen 46 bin 655 lira olan kıdem tazminatı tavanının, yaklaşık 54 bin 100 liraya çıkması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM BEKLENMİYOR
Özgür Erdursun, asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmasını beklemediğini dile getirdi. Erdursun, açıklamasında enflasyon oranının yıl sonuna kadar düşmeye devam edeceği öngörüsünü hatırlatarak, “Yıl sonunda enflasyon yüzde 20 civarında gerçekleşirse, devlet halihazırda yüzde 30’luk artışla asgari ücrete fazlasıyla zam yapmış olduğunu söyleyecek” dedi.