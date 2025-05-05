Fenerbahçe'ye Transferini Resmen Açıkladı, Ortalık Yıkıldı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Alessia Orro, transferine ilişkin ilk kez konuştu. Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen yıldız oyuncunun "Seni seviyorum Fenerbahçe" sözleri gündem oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Medicana’nın gelecek sezon için anlaşma sağladığı İtalyan pasör Alessia Orro, CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü finali için İstanbul’a ayak bastı. Orro, sarı-lacivertli takıma transferi için de ilk kez konuştu.
Üçüncülük maçında VakıfBank’ı 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Orro, Fenerbahçe’ye transfer olduğu için mutlu olduğunu söyledi.
Açıklamalarında Fenerbahçeli oyuncuları henüz tanımadığını ancak tanışmak için sabırsızlandığını söyleyen İtalyan yıldız, “Fenerbahçelilerin İstanbul'da gösterdiği sıcaklık beni çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe’de oynayacak olmanın kendisi için çok önemli olduğunu belirtti. Orro’nun son sözleri “Seni seviyorum Fenerbahçe” oldu.