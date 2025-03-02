Boynu Kızardı Diye Doktora Gitti, Derisinin Altından Solucan Çıktı!

ABD'nin Güney Kaliforniya eyaletinde cankurtaranlık yapan 19 yaşındaki genç, boynunda şişkin kızarıklıklar olduğunu fark etti. Hastaneye giden gence biyopsi yapıldı ve hafif bir iltihaplanma olduğu belirtildi. Fakat yapılan mantar testi negatif çıktı.

Bunun üzerine yapılan incelemelerde, kendisinde ilginç bir deri enfeksiyonu olduğu tespit edildi. Bu enfeksiyon, kancalı kurt larvalarının (bir tür solucan) neden olduğu bir hastalık olarak biliniyor. Genellikle insanların, larvaların geliştiği köpek ya da kedilerin dışkısının karıştığı kum ya da toprak üzerinde çıplak ayakla yürüdüklerinde bu enfeksiyona yakalanabildikleri belirtiliyor.

İNSANDAN İNSANA GEÇER Mİ?

Uzmanlara göre; vücudun diğer bölgelerine nüfuz edecek kadar olgun olmayan bu larvalar deride kalarak günde bir santimetre kadar hareket ediyor. Özellikle ayaklarda, kalçalarda, uyluklarda ve ellerde yaygınlar ama cildin herhangi bir yerinden girebilirler, insanlar arasında ise yayılmazlar.

İki günlük bir anti-parazit tedavisi olan ivermektin reçetesi verilen gencin kızarıklıklarının bu tedaviden sonra hızla geçtiği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi