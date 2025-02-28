Gardırobunuzdan Hemen Uzaklaştırın: Bu Kıyafetler ve Eşyalar Sağlığı Tehdit Ediyor

KRAVATTAKİ BÜYÜK RİSK

Kravat, geçmişten günümüze profesyonelliğin ve şıklığın sembolü olarak kabul ediliyor. Ancak boynu sıkıca saran kravatlar, kan dolaşımını olumsuz etkileyerek baş ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi gibi sorunlara neden olabilir.

2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre, kravat takmak beyne giden kan akışını %7,5 oranında azaltıyor. Uzun vadede bu durum, glokom (göz tansiyonu) gibi ciddi göz hastalıklarına neden olabilir. Özellikle yüksek tansiyon hastalarının çok sıkı kravat takmaktan kaçınması öneriliyor.