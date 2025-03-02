Padişah Baharatı Olarak Biliniyor: Mucizeleri Saymakla Bitmiyor! Yemeklerinize Kaşık Kaşık Koyun

6. İltihap ve Ağrıyı Hafifletebilir

Anti-enflamatuar özellikleriyle sumak, eklem ağrıları ve romatizmal rahatsızlıkların semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

7. Cilt Sağlığını Destekler

Antiseptik yapısıyla sumak, ciltteki enfeksiyonları ve iltihaplanmaları önlemeye yardımcı olabilir, sağlıklı ve temiz bir cilt görünümüne katkı sağlayabilir.

8. Doğal İdrar Söktürücü Etkiye Sahiptir

Vücutta biriken fazla sıvının atılmasına yardımcı olan sumak, böbrek sağlığını koruyarak toksinlerin vücuttan atılmasına katkı sağlayabilir.

Sumak nasıl tüketilmeli?

Sumak, yemeklere eklenerek ya da çay olarak tüketilebilir. Ancak fazla miktarda tüketimi mide hassasiyetine yol açabileceğinden ölçülü kullanılması önerilir.