Yüzyıllardır Sadece Bir İlde Üretiliyor, Doktorlar Bile Hastalarına Öneriyor! Giyen Hastalık Yüzü Görmüyor

Pamuk ipliğinden örülen ve yazın serin, kışın sıcak tutma özelliğiyle bilinen Kastamonu fanilası, hem yöresel bir miras hem de turistik bir ürün olarak ilgi görüyor.

MEHMETÇİK İÇİN ÜRETİLİYORDU

Kastamonu fanilasının tarihi, Kurtuluş Savaşı’na kadar uzanıyor. Savaş döneminde Kastamonulu kadınlar, evlerindeki tezgâhlarda fanila dokuyarak Mehmetçik’e gönderdi. Doğal malzemelerle üretilen bu fanilalar, askerlerin soğuk havalarda korunmasını sağladı.

Fanila üreticisi Mustafa Özeren, 1960'lı yıllarda bir kooperatif kurulduğunu ve evde üretilen fanilaların buradan askeriyeye gönderildiğini belirtti. O dönemde de sağlıklı yapısıyla büyük ilgi gören Kastamonu fanilasının, hem askerlere destek sağladığını hem de üreticilere ekonomik katkı sunduğunu ifade etti.