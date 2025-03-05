Yüzyıllardır Sadece Bir İlde Üretiliyor, Doktorlar Bile Hastalarına Öneriyor! Giyen Hastalık Yüzü Görmüyor
Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alan Kastamonu Fanilası, geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor.
Kaynak: AA
Pamuk ipliğinden örülen ve yazın serin, kışın sıcak tutma özelliğiyle bilinen Kastamonu fanilası, hem yöresel bir miras hem de turistik bir ürün olarak ilgi görüyor.
MEHMETÇİK İÇİN ÜRETİLİYORDU
Kastamonu fanilasının tarihi, Kurtuluş Savaşı’na kadar uzanıyor. Savaş döneminde Kastamonulu kadınlar, evlerindeki tezgâhlarda fanila dokuyarak Mehmetçik’e gönderdi. Doğal malzemelerle üretilen bu fanilalar, askerlerin soğuk havalarda korunmasını sağladı.
Fanila üreticisi Mustafa Özeren, 1960'lı yıllarda bir kooperatif kurulduğunu ve evde üretilen fanilaların buradan askeriyeye gönderildiğini belirtti. O dönemde de sağlıklı yapısıyla büyük ilgi gören Kastamonu fanilasının, hem askerlere destek sağladığını hem de üreticilere ekonomik katkı sunduğunu ifade etti.
%100 PAMUKTAN ÜRETİLİYOR
Fanila üreticisi Melahat Çetinyalçın, Kastamonu fanilasının tamamen %100 pamuktan üretildiğini ve bu özelliğiyle teri emerek hastalıklara karşı koruduğunu söyledi. Küçük yaşlardan itibaren fanila üretimi yaptığını belirten Çetinyalçın, “Bu özelliğinden dolayı eskiden beri bizim buralarda, ‘Ankara'daki doktorlar Kastamonu fanilası giyilmesini önerirdi' diye söylenir. İşte o fanila, bu fanila” diyerek ürünün sağlık açısından önemine vurgu yaptı.
DOKTORLAR HASTALARINA ÖNERİYOR
Yaklaşık 10 yıldır Kastamonu fanilası üreten Ahmet Çolakhüseyinoğlu, bu mesleği annesinden devraldığını belirtti. Çolakhüseyinoğlu, "Benden önce 50 yıl annem evde yaptı bu işi. Ben emekli olduktan sonra bu sefer de ben yapmaya başladım. Bu mesleği yürütmeye çalışıyoruz. Bizden sonra bu işin devamı pek yok gibi" diyerek fanila üretiminin geleceği konusundaki endişelerini dile getirdi.
Sağlıklı ve doğal yapısıyla dikkat çeken Kastamonu Fanilası, coğrafi işaret tescili aldıktan sonra daha geniş kitlelere ulaştı. Günümüzde hem geleneksel bir değer hem de turistik bir ürün olarak ilgi görmeye devam ediyor.