Kuzey Kore'nin Dev Nükleer Denizaltısının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kuzey Kore ürettiği ilk nükleer denizaltının fotoğraflarını yayınladı. Nükleer güçle çalışan balistik füze denizaltısının yapı sürecini denetleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un deniz kuvvetlerinin nükleer silahlarla donatılması talimatını verdi.

Kim sürece ilişkin bilgi alırken, "Deniz egemenliği ulusal egemenliğin önemli bir parçasıdır. Deniz kuvvetlerinin çağa uygun olarak geliştirilmesi ve nükleer silahlarla donatılması, ulusal savunma stratejimiz için büyük önem taşımaktadır” dedi.

Deniz gücünün caydırıcılık yeteneklerinin önemine dikkat çeken Kim, "Bölgeye devasa stratejik varlıklarını konuşlandırmayı sürdüren düşmanların deniz ve su altındaki tehdit oluşturan faaliyetlerine asla göz yummayacağız" dedi.

Ülkesinin deniz gücünü daha da geliştirerek Kore Yarımadası ve çevresinde güvenliği tesis edeceklerini söyleyen Kim, "Deniz kuvvetlerimizin savunma kabiliyetleri herhangi bir sınırlama olmaksızın gerekli tüm sularda tam olarak kullanılacak" uyarısını yaptı.

Kaynak: İHA