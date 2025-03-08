Meksika'da Maliye Bakanı İstifa Etti

Meksika'da Maliye Bakanı Ramirez de la O, kişisel nedenlerle istifa etti. Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Edgar Amador Zamora'nın bakanlığa atanacağını açıkladı.

Meksika'da Maliye Bakanı İstifa Etti

Meksika Maliye Bakanı Rogelio Ramirez de la O istifa etti. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, yaptığı açıklamada, kişisel nedenlerle istifa eden Ramirez de la O'nun yerine Edgar Amador Zamora'nın atanacağını bildirdi.

Sheinbaum, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı videoda, Ramirez de la O'nun, uluslararası konularda ekonomi danışmanı olarak görev yapacağını açıkladı.

NYC Belediye Başkanı Adams'ın Türkiye Bağlantılı Rüşvet Davası İçin Kalıcı Ret TalebiNYC Belediye Başkanı Adams'ın Türkiye Bağlantılı Rüşvet Davası İçin Kalıcı Ret TalebiDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Meksika istifa
İlkbaharda Toprağa Eken Yaz Boyu Meyve, Sebze ve Çiçeğe Doyacak! İşte İlkbaharda Ekilebilecek Bitkiler İlkbaharda Eken Yaz Boyu Meyve, Sebze ve Çiçeğe Doyacak! İşte İlkbaharda Ekilebilecekler
Kuzey Kore'nin Dev Nükleer Denizaltısının Görüntüleri Ortaya Çıktı Kuzey Kore'nin Dev Nükleer Denizaltısının Görüntüleri Ortaya Çıktı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü Ukrayna ve ABD Bakanları Arasında Dikkat Çeken Görüşme
Yunanistan'da Sokaklar Alev Alev: Hükümet Kıl Payı Kurtuldu Yunanistan'da Sokaklar Alev Alev: Hükümet Kıl Payı Kurtuldu
Bu Çiçekleri Balkonunuza ve Bahçenize Saksı Saksı Dikin! Evinizi Kazadan Nazardan Koruyor, Zenginlik, Şans ve Bereket Getiriyor Bu Çiçekleri Balkonunuza ve Bahçenize Saksı Saksı Dikin! Nazardan Koruyup Bereket ve Şans Getiriyor!
Trump’tan İmalı İran Mesajı: Bir Durum Var Bir Şeyler Olacak Trump’tan İmalı İran Mesajı: Bir Durum Var Bir Şeyler Olacak
ÇOK OKUNANLAR
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajları 2025: Sevgiliye, Eşe, Anneye, Kardeşe Göndermek İçin En Güzel ve Anlamlı Dünya Kadınlar Günü Sözleri ve Mesajları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne Özel En Anlamlı Sözler ve Mesajlar
Bu Ücretler Zenginlere Bile Fazla! Beylikdüzü 2.900 Barcelona 2.458 TL! İstanbul'da Taksimetreler Uçak Biletlerini Solladı İstanbul'da Taksi Ücretleri Uçak Biletini Solladı
TSK’dan İhraç Edilen Teğmenden Flaş İddia: Dava Dilekçesiyle Mahkeme Sundu TSK’dan İhraç Edilen Teğmenden Flaş İddia: Dava Dilekçesiyle Mahkeme Sundu
Emekliye Çifte Bayram! Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi, 8 Bin Liralık Ek Kazanç: Bayram İkramiyesinde Rekor Rakam Emekli Bayram İkramiyesinde Rekor Rakam
Bu İşte Bir Terslik Var! Kredi Faiz Oranlarında Bankalar Frene Bastı! 3 Sebep Ellerini Kollarını Bağladı Kredi Faiz Oranlarında Bankalar Frene Bastı