Meksika'da Maliye Bakanı İstifa Etti
Meksika'da Maliye Bakanı Ramirez de la O, kişisel nedenlerle istifa etti. Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Edgar Amador Zamora'nın bakanlığa atanacağını açıkladı.
Meksika Maliye Bakanı Rogelio Ramirez de la O istifa etti. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, yaptığı açıklamada, kişisel nedenlerle istifa eden Ramirez de la O'nun yerine Edgar Amador Zamora'nın atanacağını bildirdi.
Sheinbaum, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı videoda, Ramirez de la O'nun, uluslararası konularda ekonomi danışmanı olarak görev yapacağını açıkladı.
Kaynak: AA
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