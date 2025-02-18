Aidat Ödeyenler Dikkat! Yargıtay Karar Verdi, Uzmanı Açıkladı: O Paraları Geri Alabileceksiniz
Asgari ücret ve genel giderlerdeki artış, site aidatlarına da yansıyor. Birçok konut sitesinde aidatlara yüksek oranlı zamlar yapılırken, özellikle lüks rezidanslarda aidat tutarları neredeyse kira bedellerini aşıyor. Peki, bu artışlar yasal mı? Kat malikleri hangi haklara sahip?
Kaynak: CNNTürk
Hukukçu Şükrü Aksu, aidatların yasal çerçevede belirlenmesi gerektiğini vurgularken, sosyal tesisler, spor alanları ve ortak kullanım giderlerinin aidatları doğrudan etkilediğini belirtti. Aksu, “Sitelerin çoğunda sosyal alanları bulunan ortak alanları bulunan spor tesisleri bulunan siteler ortaya çıktı. Ve böylelikle ev kiralarını aşan miktarda aidat miktarları oluşuyor” ifadelerini kullandı. Aksu, kat malikleri her yıl düzenlenen genel kurul toplantılarında aidat tutarlarına itiraz etme hakkına sahip olduklarını hatırlattı.
AİDATLAR HANGİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLENİYOR?
Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, aidatlar kat maliklerinin ortak giderlere eşit şekilde katılımıyla belirleniyor. Her yıl ocak ayında yapılan Kat Malikleri Genel Kurulu’nda, gelecek dönemin gelir-gider dengesi hesaplanarak işletme projesi hazırlanıyor ve kat maliklerine bildiriliyor.
Hukuki açıdan, site aidatlarının belirlenmesi sırasında genel giderlerin artışı, güvenlik hizmetleri, bakım-onarım masrafları ve sosyal tesis işletme giderleri göz önünde bulunduruluyor. Ancak, gereksiz ya da aşırı yüksek aidat taleplerine karşı maliklerin itiraz hakkı bulunuyor.
AİDATLARINI ÖDEYENLER, ZARARLARINI TALEP EDEBİLİYOR
Yargıtay kararlarına göre, aidat ödeyen kat malikleri, eğer site yönetimi yeterli güvenlik önlemi almadıysa ve bu durum hırsızlık gibi olaylara neden olduysa, zararlarının tazminini talep edebiliyor. Hukukçu Şükrü Aksu, “Hukuken Yargıtay’ın verdiği karara bakıyorsunuz örneğin hırsızlık meydana geldiyse sitede oturuyorsanız bir hırsızlık söz konusu ise aidat ödüyorsanız evinizden ne çalındıysa site yönetiminden talep etme hakkına sahip oluyorsunuz” dedi.
FAHİŞ AİDAT ARTIŞLARINA KARŞI NE YAPILMALI?
Kat malikleri, yıllık genel kurul toplantılarına katılarak aidat artışlarına itiraz edebilir. Aidatın hukuka aykırı olduğunu düşünen maliklerin site yönetimine yazılı başvuruda bulunmaları ve gerekirse sulh hukuk mahkemelerine dava açmaları gerekiyor. Ayrıca, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında, fahiş aidat belirleyen site yönetimleri için denetim ve hukuki yaptırımlar uygulanabiliyor.