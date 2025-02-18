Aidat Ödeyenler Dikkat! Yargıtay Karar Verdi, Uzmanı Açıkladı: O Paraları Geri Alabileceksiniz

AİDATLARINI ÖDEYENLER, ZARARLARINI TALEP EDEBİLİYOR

Yargıtay kararlarına göre, aidat ödeyen kat malikleri, eğer site yönetimi yeterli güvenlik önlemi almadıysa ve bu durum hırsızlık gibi olaylara neden olduysa, zararlarının tazminini talep edebiliyor. Hukukçu Şükrü Aksu, “Hukuken Yargıtay’ın verdiği karara bakıyorsunuz örneğin hırsızlık meydana geldiyse sitede oturuyorsanız bir hırsızlık söz konusu ise aidat ödüyorsanız evinizden ne çalındıysa site yönetiminden talep etme hakkına sahip oluyorsunuz” dedi.

FAHİŞ AİDAT ARTIŞLARINA KARŞI NE YAPILMALI?

Kat malikleri, yıllık genel kurul toplantılarına katılarak aidat artışlarına itiraz edebilir. Aidatın hukuka aykırı olduğunu düşünen maliklerin site yönetimine yazılı başvuruda bulunmaları ve gerekirse sulh hukuk mahkemelerine dava açmaları gerekiyor. Ayrıca, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında, fahiş aidat belirleyen site yönetimleri için denetim ve hukuki yaptırımlar uygulanabiliyor.