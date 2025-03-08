Yalova’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde arama köpeklerinin de katılımıyla 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 845 adet ekstazi, 202.80 gram kokain, 558 gram skunk, 1.62 gram afyon sakızı, bir tabanca, tabanca fişekleri ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından yapılan değerlendirme sonucunda T.A., U.B., M.B., M.O.B. ve B.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer zanlılardan T.S.C. ve S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.K.B. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA