Adıyaman'da Korkunç Paraşüt Kazası, 1 Ölü

Edinilen bilgilere göre, 48 yaşındaki Op. Dr. Mahir Kartalmış, arkadaşlarıyla birlikte Adıyaman merkeze yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Ali Dağı'na gitti. Havalanmaya çalıştığı sırada rüzgarın da etkisiyle kontrolünü kaybeden Kartalmış, paraşütüyle birlikte uçurumdan yuvarlandı. Ağır yaralanan doktor için sağlık ekipleri, jandarma ve UMKE olay yerine sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, uçurumda yaralı halde bulunan Kartalmış’ı kurtarmak için büyük çaba harcadı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından güçlükle bulunduğu yerden çıkarılan Kartalmış, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kartalmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından morga kaldırıldı.

Öte yandan, Kartalmış’ın Şanlıurfa’daki özel bir hastanede görev yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA