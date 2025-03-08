Adıyaman'da Korkunç Paraşüt Kazası, 1 Ölü

Adıyaman'da yaşanan paraşüt kazasında Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mahir Kartalmış hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri, Kartalmış'ı kurtarmak için seferber oldu.

Adıyaman'da Korkunç Paraşüt Kazası, 1 Ölü

Edinilen bilgilere göre, 48 yaşındaki Op. Dr. Mahir Kartalmış, arkadaşlarıyla birlikte Adıyaman merkeze yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Ali Dağı'na gitti. Havalanmaya çalıştığı sırada rüzgarın da etkisiyle kontrolünü kaybeden Kartalmış, paraşütüyle birlikte uçurumdan yuvarlandı. Ağır yaralanan doktor için sağlık ekipleri, jandarma ve UMKE olay yerine sevk edildi.

Adıyaman'da Korkunç Paraşüt Kazası, 1 Ölü - Resim : 1

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, uçurumda yaralı halde bulunan Kartalmış’ı kurtarmak için büyük çaba harcadı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından güçlükle bulunduğu yerden çıkarılan Kartalmış, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kartalmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından morga kaldırıldı.

Adıyaman'da Korkunç Paraşüt Kazası, 1 Ölü - Resim : 2

Öte yandan, Kartalmış’ın Şanlıurfa’daki özel bir hastanede görev yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Adıyaman
Bu Burçlar Okul ve İş Hayatında Başarıdan Başarıya Koşuyor! Zenginliğin Anahtarı Onların Elinde Bu Burçlar Okul ve İş Hayatında Başarıdan Başarıya Koşuyor! Zenginliğin Anahtarı Onların Elinde
İlkbaharda Toprağa Eken Yaz Boyu Meyve, Sebze ve Çiçeğe Doyacak! İşte İlkbaharda Ekilebilecek Bitkiler İlkbaharda Eken Yaz Boyu Meyve, Sebze ve Çiçeğe Doyacak! İşte İlkbaharda Ekilebilecekler
Rize’de Heyelan, 4 Ev Tahliye Edildi Rize’de Heyelan, 4 Ev Tahliye Edildi
Bitlis Eren Devlet Hastanesi ile Şehrin Sağlık Altyapısı Güçlenecek Bitlis Eren Devlet Hastanesi ile Şehrin Sağlık Altyapısı Güçlenecek
ÇOK OKUNANLAR
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajları 2025: Sevgiliye, Eşe, Anneye, Kardeşe Göndermek İçin En Güzel ve Anlamlı Dünya Kadınlar Günü Sözleri ve Mesajları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne Özel En Anlamlı Sözler ve Mesajlar
Bu İşte Bir Terslik Var! Kredi Faiz Oranlarında Bankalar Frene Bastı! 3 Sebep Ellerini Kollarını Bağladı Kredi Faiz Oranlarında Bankalar Frene Bastı
TSK’dan İhraç Edilen Teğmenden Flaş İddia: Dava Dilekçesiyle Mahkeme Sundu TSK’dan İhraç Edilen Teğmenden Flaş İddia: Dava Dilekçesiyle Mahkeme Sundu
Bu Ücretler Zenginlere Bile Fazla! Beylikdüzü 2.900 Barcelona 2.458 TL! İstanbul'da Taksimetreler Uçak Biletlerini Solladı İstanbul'da Taksi Ücretleri Uçak Biletini Solladı
Emekliye Çifte Bayram! Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi, 8 Bin Liralık Ek Kazanç: Bayram İkramiyesinde Rekor Rakam Emekli Bayram İkramiyesinde Rekor Rakam