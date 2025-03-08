Bitlis Eren Devlet Hastanesi ile Şehrin Sağlık Altyapısı Güçlenecek

Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Gökhan Güzeltaş, Türkiye’nin en büyük sağlık bağışlarından biri olan bu proje sayesinde şehrin sağlık hizmetlerinde büyük bir iyileşme sağlanacağını belirtti. Hastanenin 300 servis yatağı, 58 yoğun bakım ünitesi ve 25 palyatif bakım yatağı ile hizmet vereceğini aktaran Güzeltaş, “Hastanemiz, ihtiyaç halinde 517 yatak kapasitesine çıkarılabilecek şekilde planlandı. Bölgeye uygun modern bir yapı ve mimari anlayışla inşa edilecek olan hastane, Bitlis’in önümüzdeki 25-30 yıllık sağlık ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlandı” dedi. Hastanenin 3. basamak eğitim ve araştırma hastanesi standartlarına göre inşa edileceğini belirten Güzeltaş, sağlık çalışanları için 10 bin metrekarelik kapalı alana sahip lojmanların da projeye dahil edildiğini açıkladı.

Kaynak: İHA