Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu, 1 Gözaltı

Samsun'un Atakum ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 8 bin 563 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

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Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu, 1 Gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda bir ev ve iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, 8 bin 563 adet sentetik ecza maddesi bulunarak el konuldu. Soruşturma kapsamında, olayla bağlantısı tespit edilen 30 yaşındaki F.A. gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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