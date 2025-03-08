Samsun'da Kaçak Avcılara 100 Bin Lira Ceza Verildi

Samsun'da kaçak avlanan 2 kişiye süreleri dışında avlandıkları, takoz kullanmadan yarı otomatik tüfek kullandıkları, 19 karatavuk, 5 öter ardıç ve 1 karga vurdukları gerekçesiyle 100 bin 700 TL idari ve tazminat cezası verildi.

Samsun'da Kaçak Avcılara 100 Bin Lira Ceza Verildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 11'inci Bölge Müdürlüğü, Samsun DKMP Müdürlüğü, Terme DKMP Şefliği ekipleri ile Terme Jandarma Komutanlığı ortak çalışmalarıyla 28 Şubat'ta sabah saatlerinde Çarşamba ilçesinde av koruma ve kontrol faaliyetleri düzenledi.

Ekipler, yapılan çalışmada 2 kişiye belgesiz avlanma yapma, avlanma süreleri dışında avlanma ve takoz kullanmadan yarı otomatik tüfek kullanma kabahatlerinden 32 bin TL idari para cezası, 19 kara tavuk, 5 öter ardıç ve 1 karga vurduklarından da 68 bin 700 TL tazminat cezası uyguladı.

Kaynak: DHA

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