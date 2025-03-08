Siirt’te Beton Mikseri Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana gelen kazada, beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Siirt’te Beton Mikseri Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kaza, Yeşilkonak köyü mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 41 yaşındaki Cemil Kayhan yönetimindeki beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından araçta sıkışan Kayhan için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sevk edilen sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri, sürücüyü araçtan çıkarmak için çalışma başlattı. Ancak yapılan kontrollerde Cemil Kayhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kayhan’ın cansız bedeni, ekipler tarafından araçtan çıkarılarak Kurtalan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Siirt
İlkbaharda Toprağa Eken Yaz Boyu Meyve, Sebze ve Çiçeğe Doyacak! İşte İlkbaharda Ekilebilecek Bitkiler İlkbaharda Eken Yaz Boyu Meyve, Sebze ve Çiçeğe Doyacak! İşte İlkbaharda Ekilebilecekler
Samsun'da Kaçak Avcılara 100 Bin Lira Ceza Verildi Samsun'da Kaçak Avcılara 100 Bin Lira Ceza Verildi
Gaziantep’te Hırsızlık Yapan 17 Kişi Tutuklandı Gaziantep’te Hırsızlık Yapan 17 Kişi Tutuklandı
Sezonu Başladı, Uzmanı Uyardı! Karadeniz’de Daha Çok Görülüyor: Tiroid Kanserine Kadar Götürüyor Sezonu Başladı, Uzmanı Uyardı! Karadeniz’de Daha Çok Görülüyor: Tiroid Kanserine Kadar Götürüyor
ÇOK OKUNANLAR
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajları 2025: Sevgiliye, Eşe, Anneye, Kardeşe Göndermek İçin En Güzel ve Anlamlı Dünya Kadınlar Günü Sözleri ve Mesajları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne Özel En Anlamlı Sözler ve Mesajlar
Bu İşte Bir Terslik Var! Kredi Faiz Oranlarında Bankalar Frene Bastı! 3 Sebep Ellerini Kollarını Bağladı Kredi Faiz Oranlarında Bankalar Frene Bastı
TSK’dan İhraç Edilen Teğmenden Flaş İddia: Dava Dilekçesiyle Mahkeme Sundu TSK’dan İhraç Edilen Teğmenden Flaş İddia: Dava Dilekçesiyle Mahkeme Sundu
Bu Ücretler Zenginlere Bile Fazla! Beylikdüzü 2.900 Barcelona 2.458 TL! İstanbul'da Taksimetreler Uçak Biletlerini Solladı İstanbul'da Taksi Ücretleri Uçak Biletini Solladı
Emekliye Çifte Bayram! Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi, 8 Bin Liralık Ek Kazanç: Bayram İkramiyesinde Rekor Rakam Emekli Bayram İkramiyesinde Rekor Rakam