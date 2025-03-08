Siirt’te Beton Mikseri Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kaza, Yeşilkonak köyü mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 41 yaşındaki Cemil Kayhan yönetimindeki beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından araçta sıkışan Kayhan için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sevk edilen sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri, sürücüyü araçtan çıkarmak için çalışma başlattı. Ancak yapılan kontrollerde Cemil Kayhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kayhan’ın cansız bedeni, ekipler tarafından araçtan çıkarılarak Kurtalan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA