Gaziantep’te Hırsızlık Yapan 17 Kişi Tutuklandı

Gaziantep’te polis tarafından düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptığı belirlenen 17 kişi tutuklandı.

Gaziantep’te Hırsızlık Yapan 17 Kişi Tutuklandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda iş yeri, şantiyeler ve inşaat alanlarından hırsızlık yaptığı belirlenen 20 şüpheli, evlerinde yapılan baskınla gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çalıntı eşyalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheliden 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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