Şanlıurfa’da 4 Milyon Liralık Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da bir aracın gizli bölmelerine gizlenmiş, 4 milyon TL değerinde gümrük kaçağı 345 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şanlıurfa’da 4 Milyon Liralık Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda, aracın gizli bölmelerinde piyasa değeri 4 milyon TL olduğu değerlendirilen 345 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kaçakçılık suçları ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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