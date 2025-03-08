Rize’de Heyelan, 4 Ev Tahliye Edildi

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Aşağı Durak köyünde, gece saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı. Yamaçta biriken kar kütlesinin erimesiyle tetiklenen toprak kayması sonucu çamur ve kaya parçaları, yolun altındaki 6 eve zarar verdi.

Olayın ardından jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Güvenlik tedbirleri kapsamında 4 ev tahliye edilirken, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle yol temizleme çalışmalarına başladı. Yapılan müdahale sonrası köy yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA