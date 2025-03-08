İki Araç Kazaya Karıştı, Şans Eseri Kimsenin Burnu Bile Kanamadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu kaza yaşandı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, araçlardan biri direğe çarparak durabildi.

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İki Araç Kazaya Karıştı, Şans Eseri Kimsenin Burnu Bile Kanamadı

Kaza, bugün saat 13:00 sıralarında Alanya'nın Hacet Mahallesi Yaylayolu Kavşağında yaşandı.

Alınan bilgilere göre, 07 CAD 110 plakalı otomobil ile 07 BGH 186 plakalı Citroen marka hafif ticari araç kavşakta kazaya karıştı.

Çarpmanın etkisiyle 07 CAD 110 plakalı otomobil yol kenarına yerleştirilen güvenlik kameralarının olduğu direğe çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüleri şans eseri yaralanmazken, kazaya karışan araçlar bölgeye gelen çekici ile kaldırıldı.

Polis yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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Trafik kazası Antalya
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