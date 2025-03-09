Bakan Göktaş'tan 'Koruyucu Anne Baba Olun' Çağrısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları koruyucu anne baba olmaya davet etti. Koruyucu anne baba ve çocuklardan gelen mektupları da paylaşan Göktaş, ”Bir çocuk için en güzel hikayenin sevgi dolu bir yuvada yazıldığını” belirtti.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre 2025 yılı içerisinde şu ana dek toplam 8.717 aile yanında 10.429 çocuk bulunuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koruyucu aile hizmetinin önemine dikkat çekti.

KORUYUCU ANNE BABA VE ÇOCUKLARDAN GELEN MEKTUPLAR

Sosyal medya hesabından kendisine Gaziantep’ten gelen koruyucu anne babaların ve çocukların yazdığı mektuplardan bahseden Göktaş, bazı mektupların sadece kağıda değil aynı zamanda kalbe de yazıldığını ifade etti.

Gaziantep’ten gelen mektupların kalbini ısıttığını belirten, Göktaş paylaşımında ailelerden gelen mektupların da yer aldığı bir videoyu da ekledi.

'KORUYUCU AİLE OLUN, SEVGİYİ BÜYÜTÜN'

Koruyucu anne ve babaları “Sevgiyi büyütüp dünyayı güzelleştiren” insanlar olarak tarif eden Göktaş, hem anne babalardan hem de çocuklardan gelen dokunaklı satırların herkesin yüreğine dokunacağından emin olduğunu ifade etti.

Göktaş, her çocuğun güvenle büyüyebileceği bir aile yanında olması için var güçleriyle çalıştıklarını ifade ederek, bir çocuk için en güzel hikayenin sevgi dolu bir yuvada yazıldığını belirtti.

Göktaş, paylaşımını “Koruyucu aile olun, sevgiyi büyütün…” çağrısıyla sonlandırdı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş
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