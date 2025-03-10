İstanbul Boğazı Gemi Trafiğine Açıldı

İstanbul Boğazı’nda deniz trafiği çift yönlü askıya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sisin görüş mesafesini düşürdüğü ve güvenlik gerekçesiyle seferlerin durdurulduğu belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadeleri kullanıldı.

GÖRÜŞ DÜZELDİ

İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine kuzey-güney yönlü olarak açıldı.

Kaynak: Haber Merkezi