Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak Uyarısı

Ülke genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam ederken, bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ riski bulunurken, doğu illerinde buzlanma ve don olayı görülebilir.

Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yurt genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Güneydoğu kesimlerde yer yer çok bulutlu hava beklenirken, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Malatya ve Elazığ’ın güney ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görülmesi beklenirken, Marmara, Ege, Karadeniz ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis oluşabilir. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak Uyarısı - Resim : 1

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak Uyarısı - Resim : 2

UYARILAR

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak Uyarısı - Resim : 3

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Şırnak çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın güney ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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